Bebé muere en el vientre de su madre que fue arrollada por conductor ebrio

También perdió a su marido en el accidente y su madre sufrió una embolia. Estaba por festejar el cumpleaños de su hijo y su baby shower. El responsable del hecho, de 19 años y sin licencia, está preso

Fernando Soria Sejas

La tragedia que vivió la familia de Rosario Saavedra Marca (36) el domingo 29 de abril, cuando fue embestida por un micro guiado por un chofer ebrio, en el que perdió la vida su marido Wilver Molina Estrada, se cobró la noche del lunes otra vida, la de su bebé. La mujer, que tenía ocho meses de embarazo, estuvo internada en una clínica y cuando se le practicó una cesárea, su bebé perdió la vida. Ella permanece en estado crítico.

¡Justicia, justicia!, clamaban, indignados, los familiares y los vecinos de los afectados que llevaron ayer el féretro del bebé hasta las oficinas de la línea 56, como protesta para que el dueño del micro colabore a los damnificados.

A esa fatalidad se suman otros daños colaterales, como el trauma que vive el hijo de la pareja, de ocho años, que vio morir a su padre y acaba de perder a su hermanito; mientras que su abuela materna sufrió una embolia por la impresión de lo sucedido.

La tragedia

Lo que debía ser el festejo de los ocho años de uno de los hijos de la pareja y a la vez el baby shower para el nuevo miembro de la familia, se convirtió en una pesadilla. Esa mañana de domingo, en la zona de La Colorada, el hombre de profesión contador y la mujer, odontóloga, estaban cargando sillas a su vehículo para la fiesta, cuando un micro los embistió. Su hijo de ocho años sufrió golpes en la cabeza al igual que su sobrina de dos años, que fue trasladada hasta Sucre por sus padres.

El chofer está preso

El responsable del hecho, Marcelo Flores Rivero (19), fue enviado a Palmasola por orden del juez César Castro, tras ser imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito. Tras provocar el incidente el joven se dio a la fuga y fue capturado horas después a pocas cuadras del lugar. El director de Tránsito, José Luis Pereira, indicó que el conductor estaba en estado de ebriedad y que no tenía licencia. En este hecho, se congregaron las tres principales causas que según las estadísticas nacionales, ocasionan el 82% de los accidentes viales, la imprudencia (58,7%), el exceso de velocidad (12,5%) y el estado de ebriedad (11,3%), según lo expuesto por la Policía en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en Tarija en abril.

Protesta contra línea 56

Hilarión Poma, vecino de los afectados, observó que el propietario del micro trata de eludir su responsabilidad en el accidente alegando que el micro le fue supuestamente robado, aunque no existe ninguna denuncia en la Policía sobre esto, para no correr con los gastos y asumir la responsabilidad de haber dado el motorizado a una persona sin licencia. Así también Delicia Marca, tía de la afectada, señaló que la familia ha estado enfocada en la salud de la mujer y tratando de que el bebé sobreviva, pero que ahora buscarán que se haga justicia. “El Soat no se activó porque el conductor estaba ebrio. Los familiares y vecinos estamos buscando plata para pagar los gastos”, aseveró.Ayer, en las oficinas de la línea 56, los familiares fueron a buscar a Freddy Torrico, propietario del micro interno 27 que provocó la tragedia. Allí fueron atendidos por Jaime Ríos, un socio de la línea, quien indicó que habían entregado Bs 5.000 a Torrico para que ayude en algo a las víctimas. Los familiares indicaron que no recibieron nada hasta ayer.

Cifra

215Muertos en hechos de tránsito

Se registraron en Santa Cruz en 2017. Hubo 4.356 heridos.

Accidentes viales

Embarazada quedó lesionada

Un micro de la línea 8 cruzó en rojo ayer a las 7:00 frente al Parque Urbano y colisionó a otro de la línea 72. Hubo 10 heridos, la más grave, una embarazada.

Mujer muere arrollada

Ayer a las 5:00 en la avenida Santos Dumont, un chofer de radiomóvil embistió a una mujer de 55 años que falleció en el acto.

Fuente: eldeber.com.bo