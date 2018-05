Bicicross: En suelo de competencia

Cocha 2018. El bicicrosista cruceño, Jaime Quintanilla, ya comenzó su entrenamiento de aclimatación previo a su participación en los Suramericanos.

El bicicrosista cruceño, Jaime Quintanilla ingresó en la fase final de su preparación para lo que será su participación en los Juegos Suramericanos. El atleta ya se encuentra en Cochabamba, en donde comenzará con su aclimatación, culminando así su entrenamiento a la espera de su debut en la competencia.

El deportista comenzará con su etapa de aclimatación, a la espera de la habilitación de la pista de BMX en donde competirá.

“Tenía programado llegar antes a Cochabamba para aclimatarme mejor y conocer la nueva pista. Por el momento no podemos utilizarla porque no la han acabado, pero estoy practicando en la antigua pista para no perder ritmo”, manifestó Quintanilla.

Para el considerado mejor bicicrosista nacional, que afirma estar a la espera de su debut, los Juegos Suramericanos serán una gran vitrina para que los deportistas se muestren.

“Estoy ansioso de que inicien los Juegos. Todo el entrenamiento de este año ha estado enfocado en esta competencia”, señaló el deportista.

Quintanilla iniciará su participación en la competencia el 28 de mayo en la prueba contrarreloj, mientras que un día después lo hará en la competencia grupal con lo cual culminará su puesta en escena en los Suramericanos.

Subida en el ranking. Por otra parte, Quintanilla escaló a la posición 54 en la última actualización del ranking mundial de la UCI (Unión de Ciclistas Internacional, por sus siglas en inglés), siendo un ascenso histórico ya que cada vez se acerca al top 50 de la lista, considerando que ningún deportista boliviano se ha acercado a esta instancia en la lista. Esto último es parte de sus objetivos, además de poder llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

21 Años

La edad del bicicrosista cruceño Jaime Quintanilla, quien se prepara para los Suramericanos.

2 Jornadas

De participación en los Juegos tendrá Quintanilla, el 28 y 29 de mayo.