Cada dos días una mujer es asesinada en Perú por culpa del machismo

En el 2015, el Congreso peruano aprobó una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 30364) y sin embargo la situación no ha cambiado. Actualmente, existen propuestas para penalizar los casos de acoso, para que no ocurran ataques como el que le sucedió a Eyvi. No obstante, especialistas remarcan que se trata de un problema más profundo, que atraviesa lo social y cultural. Mientras tanto, el índice de violencia contra la mujer sigue aumentando en Perú.