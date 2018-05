Caravana por la Democracia logra mayor apoyo provincial

Reelección. La movilización recorrerá los municipios del Norte del departamento exigiendo respeto a la Constitución.





Con mayor apoyo. Así se encuentra la “Caravana por la Democracia” que mañana recorrerá varios municipios del Norte del departamento de Santa Cruz.

Las plataformas ciudadanas que impulsan la actividad en respeto a la democracia, al voto del 21 de febrero del 2016, la Constitución Política del Estado (CPE) y en rechazo a la reelección indefinida, confirman el recorrido con decenas de vehículos.

Estas plataformas se oponen a la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS), de impulsar la reelección indefinida de Evo Morales en la presidencia, avalado por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Respaldo. Luis Alberto Añez, presidente de los Comité Cívicos Provinciales, informó que los cívicos de la región del Norte Integrado se están sumando a la movilización pacífica del domingo.

Indicó que acordaron plegarse a la Caravana por la Democracia, bajo el lema de la defensa del voto del 21F. “Vamos a engrandecer la caravana que están impulsando estos jóvenes valientes que quieren que los cruceños nos sumemos a la defensa de nuestro voto. Iremos con nuestras familias en una sola columna”, dijo el líder cívico.

A él se sumó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien destacó la iniciativa y remarcó que él acompañará la caravana en representación de la institución cívica del departamento. “Si bien no es una actividad que organiza el Comité Cívico como tal, nosotros vamos a formar parte de esto, porque son plataformas que están liderando la defensa de nuestro voto y yo estoy comprometido con ellos para brindarles todo mi apoyo”, dijo.

Organización. Eduardo Gutiérrez, líder de una de las 15 plataformas que forman parte de la movilización, remarcó que ellos no tienen intereses partidarios o particulares con estas protestas. “Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, nosotros queremos que las autoridades de turno respeten la decisión de los bolivianos que dijimos no a la reelección indefinida, queremos que se cumplan las normas y la alternancia”, dijo a tiempo de invitar a la “Gran caravana por la democracia” que partirá mañana desde el quinto anillo del Cambódromo hacia el Norte.

Actividad. La movilización recorrerá los municipios de Warnes, Montero, Portachuelo y culminará en Buen Vista. En estos municipios grupos de jóvenes y juntas vecinales han anunciado su respaldo a la actividad y a la vez se han comprometido a formar parte de la columna de protesta pacífica.

Las plataformas llevan adelante la Caravana por la Democracia a propósito del 21 de mayo de este lunes, dado que como lo habían anunciado anteriormente, el 21 de cada mes se movilizarán para mantener activas las protestas y pedido de respeto del 21F.

2 Años

Han pasado desde que los bolivianos votaron en contra de la reelección.

28 de noviembre 2017

El TCP emitió un fallo avalando la reelección por encima del voto.

Cuestionan a coordinadora por minimizar actividades

Después de las declaraciones de Víctor Hugo Valda, líder de la Coordinadora por la Democracia, en donde señaló que ellos no participarán de la Caravana por la Democracia por observar intereses particulares y cuestionar relación de las plataformas con expolíticos, las plataformas increparon el liderazgo de este y le reprocharon por intentar minimizar la actividad.

Eduardo Vaca, molesto exigió a Valda evitar ese tipo de comentarios hacia ellos. “Nosotros no nos reunimos con ningún político, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, nosotros no estamos a favor ni de los azules ni de Demócratas ni de otros partido político. Somos plataformas ciudadanas que nos hemos movilizados en los últimos meses sin motivación de ningún político. Somos un movimiento independiente que defendemos y exigimos respeto a nuestro voto”, dijo.

Fuente: eldia.com.bo