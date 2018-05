Carlos Nair Menem contó cómo eran los encuentros furtivos con su papá en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos

El hijo del ex Presidente de la Nación relató la “odisea” que vivió durante la adolescencia.

Carlos Nair Menem, en su visita a “Podemos Hablar”. (Captura Telefé)

En uno de los momentos más íntimos de la noche, Carlos Nair Menem relató cómo eran sus encuentros a escondidas con padre, Carlos Saúl Menem, durante los años noventa.

“Era una odisea”, resumió aquellas citas furtivas cuando el político riojano ejercía la presidencia de la Nación (1989-1999).

“Tu papá tardó mucho en reconocerte”, introdujo el tema Andy Kusnetzoff, conductor de “Podemos Hablar”. “Sí, públicamente sí”, le respondió Carlitos, antes de hacer un detallado recuento de aquellos días.

“Cuando era presidente nos veíamos en Olivos o en la Casa Rosada, en todos lados”, ventiló el mediático.

—Oculto —le apuntó Andy.

—Sí, oculto, me llevaba mi vieja. Porque en esa época un presidente no podía tener hijos extramatrimoniales. Era una odisea, pero me críe así y con eso me fui formando. Hasta que llego el momento de que se hizo público y se alivió un poco el tema —comentó Carlitos.

Carlitos Nair, Zulemita y Carlos Menem, en 2007. (EFE)

—Tu vieja peleó mucho… — agregó el conductor del programa.

—Sí, por el tema del apellido. Y yo también. Con 17 años me emancipé civil y comercialmente para poder hacer yo un juicio, hablé con un abogado, todo ideas mías de cuando uno es chico. Porque, además, uno está en el colegio y todos te preguntan: “¿Cómo tu papá es Menem, si tu apellido es Meza?” Y no sabía cómo explicarles, con 14 o 15 años…

​

El recuerdo de su mamá

En varios tramos de su visita a “Podemos Hablar”, afloró el recuerdo de su madre, la diputada nacional Martha Meza, que se suicidó en 2003.

“Ella lo venía pensando hacía un año. Un día, a la noche, le digo: ‘Me voy’. Salgo un rato, me voy con mis custodias. Llegué, me acosté a dormir. Y después, eran las 8, tomó esa decisión. Y fue empezar de nuevo. Te cambia la vida de la noche a la mañana. Estás enojado con el mundo”, relató lo sucedido el 12 de enero de 2003.

“Estaba en Formosa, en mi pieza. Escuché los gritos y me levanté. No sabía qué hacer. Se te suicidan en tu casa, es tu mamá, y es fuerte… Estas enojado con el mundo”, señaló Menem.

Al referirse a los motivos, dijo: “Estaba cansada, no pudo superar muchas cosas. Y tomó esa mala decisión. Ahora se la respeto, pero en los primeros tiempos nos costó muchísimo a mí a y a mis hermanos. Me fui a vivir solo, no quería ver a nadie”.

Más tarde, la periodista Débora Plager, también invitada al programa, le preguntó que le diría si pudiera volver a aquel fatídico momento.

“Haría todo lo que está a mi alcance para evitar esa decisión. Nos dimos cuenta después de ver las cartas. La llevo a cualquier lado, conmigo y haría lo imposible para evitar que lo haga”, contestó Carlitos.

Fuente: clarin.com