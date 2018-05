Chuquisaca celebra sola sus 209 años de libertad

DIFERENCIA

El año pasado, autoridades nacionales, departamentales y locales, además de instituciones, organizaciones y la población en general conmemoraron el Primer Grito de Libertad de América Latina

Con la autoexclusión de varias instituciones y organizaciones del desfile cívico militar en Sucre, unos por temor a las posibles “rechiflas”, otras sin mayor explicación, Chuquisaca celebra hoy 209 años del Primer Grito de Libertad de América Latina, afectada por el desenlace del conflicto del campo Incahuasi. La Iglesia instó a celebrar el acontecimiento con espíritu festivo, pacífico y cívico, en tanto que el Comité Cívico ratificó su marcha, pacífica, aclaró, exigiendo el cumplimiento de las diez resoluciones del cabildo.

Tras el paro cívico y cabildo por el Incahuasi, varias instituciones y organizaciones de la región decidieron marginarse de los actos de hoy bajo el argumento de que no existen las condiciones; los primeros en hacerlo fueron el Presidente y las autoridades de Gobierno central, le siguieron las máximas autoridades de la Universidad San Francisco Xavier, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero adelantaron que independientemente algunas sí asistirán hoy temprano a la iza de la bandera, a la ofrenda floral al monumento de Jaime de Zudáñez en la plaza 25 de Mayo, y a la acción de gracias (Te Deum) en la Catedral.

El Rectorado de San Francisco Xavier no emitió hasta ayer el instructivo para participar del desfile como sucede cada año, aunque se conoció que docentes, administrativos, estudiantes del área rural y del frente URUS sí participarán rindiendo homenaje a la fecha, pero también protestando por el campo Incahuasi y la muerte de un universitario en El Alto, según el caso.

Los funcionarios del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, con sede en la Capital, no desfilan este año en homenaje a la primera gesta libertaria debido al anuncio de una marcha de protesta por parte de las organizaciones afiliadas al Comité Cívico; las autoridades judiciales tampoco emitieron instructivo para que el personal asistiera al desfile cívico.

Hay temor a las posibles “rechiflas” del pueblo, aseguraron algunos magistrados, pero extraoficialmente se conoce que algunos asistirán a la iza de la bandera, la ofrenda floral al monumento de José Antonio de Sucre en la plaza 25 de Mayo y al Te Deum.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, resaltó ayer la importancia del acontecimiento histórico del Primer Grito Libertario del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca.

Algunas federaciones de gremiales también decidieron no participar del desfile cívico al igual que organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

La Alcaldía emitió una circular instruyendo a los secretarios, subalcaldes, jefes y a todo el personal que asistan al desfile en homenaje al Primer Grito Libertario, para lo cual los citó, a las 7:00, en la calle Ravelo, en el frontis del Cuartel de San Francisco.

En tanto que la Gobernación ya anticipó que es su obligación participar como organizadora de los actos, y anoche se vio al personal asistiendo activamente a las escasas actividades programadas.

¿Y LAS FFAA?

La Región Militar Nº 4, que agrupa al Regimiento de Infantería II “Mariscal Antonio José de Sucre, al Batallón V de Ingeniería “Napoleón Ovando, al Grupo Aéreo de Caza 67 de la Fuerza Aérea Boliviana y al Liceo Militar del Ejército “Teniente Edmundo Andrade”, determinó desfilar sin los premilitares con el objetivo de resguardar su seguridad ante un posible conflicto.

“Pedimos mil disculpas a los padres de familia de los premilitares, esta situación es ajena a nuestra voluntad, nosotros cuánto no hubiéramos querido que participen sus hijos en este desfile recordando los 209 años del Grito Libertario pero todos conocen la situación delicada que está viviendo el Departamento y particularmente la ciudad de Sucre”, señaló el comandante de la Región Militar Nº 4, coronel DAEN, Wilson Arce.

El año pasado, autoridades nacionales, departamentales y locales, además de instituciones, organizaciones y la población en general conmemoraron los 208 años del Primer Grito de Libertad de América Latina, con actos especiales y el desfile cívico militar que congregó a cientos cerca de la plaza 25 de Mayo.

La Asamblea Departamental y el Concejo Municipal celebraron una sesión de honor conjunta en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), donde el presidente en ejercicio Álvaro García Linera pidió diseñar “una Chuquisaca del siglo XXI con los nuevos ingresos”.

En esta gestión, la Asamblea inicialmente programó una sesión de honor en la Casa de la Libertad e incluso distribuyó invitaciones, sin embargo, a último momento, en un tira y afloja entre oficialistas y opositores, determinó suspenderla bajo el argumento de que no hay nada que celebrar.

Ayer el Concejo Municipal llevó adelante una sesión de homenaje, aunque con poca asistencia. Y por la noche, se cumplió el homenaje a la campana de la libertad y el desfile nocturno, en el que sí participaron el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, y el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que soportaron rechiflas, contrarrestadas por el aplauso de funcionarios.

LA IGLESIA

En la carta abierta que siguió circulando ayer, el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, instó a los pobladores a preservar y defender la libertad que los próceres de la independencia conquistaron con sacrificio, valor y renuncia hace 209 años, y lamentó que pese a los esfuerzos no se haya logrado organizar un programa de festejos único y consensuado.

“Convocamos a todas las instituciones públicas, privadas, militares y pueblo en general a vivir este acontecimiento con espíritu festivo, pacífico y con gran fervor cívico, asumiendo el compromiso de trabajar conjuntamente por el progreso y el desarrollo de nuestro olvidado Departamento, como hijos de esta tierra que nos vio nacer y nos acoge”, señala la carta pública firmada por Juárez.

La autoridad religiosa reiteró la invitación a los pobladores para que participen hoy, a las 8:30, del solemne Te Deum.

“Rogamos a Dios nos conceda la gracia de trabajar unidos por la cultura de paz y justicia, como lo reitera el Papa Francisco”, agregó.

EL COMITÉ CÍVICO

El Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) ratificó que el tradicional desfile cívico se convertirá en una marcha de protesta pacífica para ello convocó a la población, a las 8:00, en la plazuela de la ex estación Aniceto Arce, donde previamente habrá un mitin.

“Esta es una marcha del pueblo y de las organizaciones de base que poco tienen que ver con las autoridades que sabemos que han estado jugando siempre un rol de apoyar la posición del Gobierno”, señaló el presidente de CODEINCA, Rodrigo Echalar.

La decisión del gobernador Urquizu y del alcalde Arciénega de participar en los actos del 25 de Mayo, fue calificada como una torpeza por el dirigente cívico, quien recordó que un cabildo les exigió su renuncia; más aún obligar a los funcionarios asistir al desfile como espectadores para contrarrestar los silbidos, como ocurrió anoche.

“Creemos que es una torpeza por parte de las autoridades, ellos saben el sentido de ánimo que hay en toda la población y el querer forzar su presencia en actos donde la población quiere un poco desahogar el malestar que siente por estos atropellos que ha sufrido va a ser para provocar simplemente”, agregó.

Trasladan los restos de Juana Azurduy

Los restos de la heroína Juana Azurduy de Padilla, que habitualmente están resguardados en la Casa de la Libertad, fueron trasladados ayer por la tarde al patio del Museo Histórico Militar de la Nación “Mariscal Antonio José de Sucre” para un homenaje, y serán restituidos hoy cuando comience el desfile cívico militar.

El traslado estuvo a cargo de conscriptos del Regimiento de Infantería II “Mariscal Antonio José de Sucre y jefes militares. No estuvieron autoridades departamentales ni municipales. Acompañaron integrantes del centro Juana Azurduy.

“Nosotros estamos cumpliendo con el fervor cívico patriótico que caracteriza a toda nuestra población; las Fuerzas Armadas es parte de la población y es por eso que estamos participando en todos los actos programados. Evidentemente las autoridades no han estado en este acto, pero no somos quiénes para juzgar si deben o no estar presentes”, comentó el comandante de la Región Militar Nº 4, coronel DAEN, Wilson Arce.

Correo del Sur / Sucre