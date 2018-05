CNS instruye investigar tráfico de pacientes entre 2 hospitales de La Paz

Pacientes denuncian traslado de enfermos del Hospital de Clínicas al Obrero. El gerente nacional de la CNS dijo que se hará un proceso sumariante contra el galeno implicado.

Una de las salas del Hospital Obrero, ubicado en Miraflores. Foto:Archivo / Página Siete

El gerente nacional de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, informó ayer que luego de conocer sobre la denuncia de tráfico de pacientes del Hospital de Clínicas al Hospital Obrero, este último pertenece a la institución que dirige, instruyó una investigación inmediata y exhaustiva sobre el tema.

“He instruido al administrador regional de La Paz para que investigue respecto a la denuncia que surgió en el Hospital Obrero, en relación al servicio de oncología, donde uno de los médicos de la unidad estaría involucrado”, dijo Meneses a Página Siete.

Ayer, este medio informó que dos pacientes denunciaron al doctor A. Q., quien aparentemente trabajaba en el Hospital de Clínicas y en el Obrero. Según las víctimas, este galeno realizaba tráfico de pacientes de uno a otro nosocomio para la atención de Radioterapia. Las víctimas indicaron que el médico cobraba de forma particular por el servicio y no realizaba un buen tratamiento. Por ello, ambos enfermos aseguran que su salud empeoró.

El mismo profesional fue denunciado por otra de sus pacientes, quien contó que el galeno la atendió en su consultorio privado, pero la derivó al Hospital de Clínicas, un centro público, donde le realizó 18 sesiones de Radioterapia por 8.000 bolivianos. Luego, le pidió otros 4.000 más para darle sus resultados. Este caso sobre cobros irregulares es ahora investigado por la Fiscalía. Se presume además que hay otros cuatro funcionarios del hospital implicados.

Meneses dijo que se realizará un proceso de sumario contra el galeno porque es institucionalizado. De esa manera, será investigado y podrá recibir la sanción que corresponda. “Al estar institucionalizado se debe hacer un proceso de sumario para que exista una causal de desvinculación. No es de forma inmediata la desvinculación”, explicó.

Afirmó que el proceso sumario y la investigación demorarán unos 20 días, así se determinará cuántas denuncias o cuántos casos se indagan sobre este tema.

En tanto, el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, Freddy Valle, afirmó que ese tema escapa de su control. “Es un trato entre el médico y el paciente”, dijo e indicó que lamentablemente no denuncian en el momento, sólo (se quejan) cuando una de las partes falla.

“Cuántos pacientes no habrán denunciado porque salieron bien sus tratamientos, pero hay pacientes que les falta pagar (y) sí denuncian. Esos son problemas muy delicados; sin embargo, lo más lamentable es que este tipo de cobros y tráfico de pacientes se haga con la salud y aprovechando un cargo para llevar a otro hospital, más aún de un público que se paga a otra institución que da seguro social que no se paga y no se cobra”, remarcó.

Aseguró que las irregularidades “no están bien” y que una de las denuncias ya está en investigación en el Ministerio Público. Indicó que ya se realiza la auditoría médica y económica en el Hospital de Clínicas.

“Este tema es muy delicado”, dijo y añadió que es lamentable que estén involucrados médicos con subespecialidades. Sostuvo que ellos cometen “abusos” y este tipo de casos ocurren por falta de profesionales, porque un galeno trabaja en uno y otro espacio. “Lo ético sería que el doctor diga ‘este tema no se puede tratar en este espacio, pero puede hacerlo en este otro lado’ y ahí hay ese problema porque la Caja no recibe a cualquiera sino a los asegurados”.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz