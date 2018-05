Coinciden: Vice García Linera y exministro Guiteras se estrellan contra Página Siete

García Linera y Guiteras se estrellan contra Página Siete

El exministro de la Presidencia anuncia que presentará una denuncia formal contra el presidente del Directorio de este medio.

El exministro de la Presidencia, Wálter Guiteras. Foto:APG

Vice en un anterior ataque al matutino paceño. Archivo Página Siete

El exministro Wálter Guiteras y el vicepresidente Álvaro García Linera se estrellaron ayer contra el periódico Página Siete. El primero anunció un proceso contra el presidente del Directorio de este medio y el segundo acusó al matutino de ser de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“El día de ayer (martes) Página Siete acusó supuestamente a la familia Guiteras, y a Wálter Guiteras en particular, de que en décadas pasadas hubiera estado involucrado en temas de narcotráfico. En base a esa difamación, calumnia y dado que las calumnias e infamias a particulares no están contempladas en leyes especiales, sino que deben ir al código penal y deben tramitarse por la justicia ordinaria es que vamos a demandar a Raúl Garafulic L. para que él pueda responder de esa serie de acusaciones”, dijo Guiteras en Trinidad.

Página Siete publicó el martes 24 el contenido de un informe de la Policía antidroga, que revela que en el municipio de San Borja opera el clan Guiteras en el tráfico de sustancias controladas desde la década de los años 80.

El documento emitido por investigadores antinarcóticos implica a los hermanos Guiteras.

La información dice que el clan Guiteras tuvo desde esos años vínculos con narcotraficantes extranjeros en diferentes regiones de Beni como Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma, y que con estas personas coordinaban el envío de cocaína a Colombia y otros países de Latinoamérica.

Este dato surge después de que la anterior semana se llevó adelante un operativo antidroga en El Alto y terminó con la confiscación de 60,9 kilos de cocaína y la detención de cuatro personas, entre ellas Alberto Guiteras, hermano del exministro.

Al respecto, la exautoridad dijo que se solidariza con su familiar. “Si no hubiera apellidado Guiteras no estaría en titulares. Él no tenía dinero ni drogas, estaba circulando en un automóvil. La acusación es de intermediario pero lastimosamente es hermano de Wálter Guiteras y lógicamente deben darle toda la cobertura. Pero es mi hermano, lo respeto y quiero mucho”.

El operativo y la detención de Guiteras fue informado por otros medios de circulación nacional como El Deber, Los Tiempos, Opinión y Correo del Sur y agencias de noticias

Desde el otro frente, el vicepresidente García Linera también arremetió contra Página Siete y dijo que este matutino es de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Tildó de “periodiquito” a este medio que ya lleva 8 años de circulación. “Entonces, mientras que el periódico de Sánchez de Lozada quiere proteger a las empresas extranjeras, las quiere proteger mostrándolas como unas ‘haditas’, estos grandes investigadores intelectuales (Zabaleta y Almaraz) muestran con claridad cómo del lado paraguayo una empresa inglesa empujó a Paraguay a la guerra con Bolivia, y del lado boliviano la empresa norteamericana coqueteaba con los paraguayos”, declaró en un acto realizado en Warisata.

Cuestionó a Página Siete porque supuestamente no sólo quiere proteger a las empresas extranjeras, sino que busca “cambiar la historia” en la que no existan indígenas ni luchas, ni defensa de los recursos naturales, “para colocar como únicos héroes a las empresas extranjeras. Esa es la derecha, (pero) los warisateños, los ponchos rojos, (son) defensores de la patria, de los recursos naturales”, señaló.

En abril, el Vicepresidente fue entrevistado por el venezolano Wálter Martínez en la que cometió errores en sus apreciaciones sobre historia boliviana, según hicieron notar historiadores y especialistas. Entre estas inconsistencias, por ejemplo, García Linera dijo que la Guerra del Chaco terminó “a fines del 36”, cuando en realidad eso se produjo entre 1932 y 1935, por lo que el protocolo de paz entre Bolivia y Paraguay fue firmado en Buenos Aires en junio de 1935.

Página Siete / La Paz