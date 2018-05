Comisión Odebrecht indagará 22 viajes de Mesa a Lima y el expresidente denuncia una actuación ‘sesgada’

Miembros de la comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa boliviana viajarán a Perú para reunirse con congresistas del vecino país, quienes desarrollaron una investigación similar.

La presidenta de la Comisión Odebrecht en conferencia de prensa. Foto: Dennis Luizaga

La Comisión Especial Mixta que investiga los sobornos que presuntamente recibieron funcionarios públicos bolivianos en el caso Odebrecht anunció este martes que indagará 22 viajes que realizó el expresidente Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) a Lima. La exautoridad advierte que esta instancia legislativa muestra una actuación ‘política y sesgada’.

La comisión trabaja con base en un informe denominado Castillo de Arena de la policía brasileña, donde se hace mención a la carretera Roboré-El Carmen en el departamento de Santa Cruz además detalla montos, iniciales y referencias que vincularían a personeros del Gobierno de Bolivia con constructoras brasileña. En varios países de la región se realizaron investigaciones en las que se evidenciaron actos irregulares.

“Los viajes son sintomáticos del ministro (José Antonio Galindo) sino del propio presidente de ese entonces (Carlos Mesa) (…) Se han dedicado a viajar en una coyuntura tan compleja que vivía el país el 2004. Son 22 viajes al mismo destino durante la ejecución de esta carretera del señor Carlos Mesa”, afirmó la presidenta de esta comisión la diputada Susana Rivero (MAS), tras leer un detallado informe de Migración sobre viajes del expresidente entre 2003 y 2008.

La asambleísta oficialista consideró que hay nerviosismo por parte de políticos de oposición por las revelaciones del trabajo de esta comisión. Citó a Carlos Alarcón, exministro y abogado de Mesa, como de las personas que sale en los medios de comunicación para cuestionar el trabajo de esta instancia legislativa.

“Hay una casualidad muy extraña aquí; cuatro días antes que se instruya la licitación para dividir la carretera en el tramo Roboré el Carmen y El Carmen Arroyo Concepción, con un decreto presidencial el señor Carlos Mesa Gisbert nombra y designa ministro interino de Servicios y Obras Públicas del 11 de octubre al 21 de noviembre de 2004 al señor Carlos Silvestre Alarcón”, complementó.

Mesa envió una carta de denuncia a la comisión que investiga los procesos judiciales internacionales caso Odebrecht (ee.uu.) y Lava Jato – Camargo Correa donde cuestiona la versión que Rivero expuso a dos medios de comunicación. “Esta afirmación falsa, maliciosa y sesgada, tal como se la ha expuesto en la citada nota y programa de televisión, tiene como objetivo confundir a la opinión pública, al mencionar y relacionar falsamente tres hechos distintos”

Mesa cita como datos incorrectos el retorno del viaje a Brasil de José Galindo Neder el 16 de agosto de 2004; la fecha 18 de agosto de 2004 cuando se hizo el pago del supuesto soborno destinado a C.M. y las reiteradas menciones a esas iniciales (C.M.) “sugiriendo que corresponden a mi nombre”.

“Esta infamia cae por su propio peso, porque según las fuentes documentales originales en las que se basa esta Diputada y que constan en el documento de la Comisión de su 3ra. Sesión, los $us 158.000 corresponden a valores registrados el día 20 de agosto de 2008, es decir cuatro años después del 18 de agosto de 2004 y un año después del fallecimiento del exministro de la Presidencia”

“Por otra parte señores legisladores, esta Comisión no ha terminado su trabajo y su Presidenta, adelanta opiniones y prejuicios incriminatorios en mi contra y en contra de ex funcionarios de mi gobierno, que dañan gravemente nuestra imagen, honra y dignidad, sobre base falsa, sesgada y tendenciosa, y no afirma nada con relación a los periodos de gobierno del Ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y del Presidente Juan Evo Morales Ayma, cuando los hechos clave de la investigación, según los documentos internacionales originales, ocurrieron durante estos dos períodos de gobierno”.

Carlos Alarcón, abogado de Mesa, luego de dejar el documento en la Asamblea Legislativa cuestionó que la diputada Rivero emita criterios sin estar concluida la investigación, “prejuzga y utiliza de una manera falaz los datos” para involucrar el expresidente Mesa.

“Imagínense si un presidente y un ministro no podría viajar. Imagínese si Evo Morales no podría viajar. Si hablamos de decretos ¿quién es el presidente que más adjudica de manera directa? con decretos, todo tipo de obras con cifras millonarias y sin licitación. Ahí sale perdiendo Evo Morales”, afirmó Alarcón a los medios de prensa en la plaza Murillo.

Rivero afirmó que la siguiente tarea será “rastrear las cuentas bancarias” de los funcionarios que viajaron a Lima para saber qué iban a hacer a Perú. Además confirmó el viaje de asambleístas miembros de esta comisión a Perú para reunirse con sus congresistas del vecino país que realizaron una investigación similar. (22/05/2018)

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz