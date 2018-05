Compañeros velan a Jonathan en la UPEA

El féretro del joven universitario llegó hasta el patio principal de la Universidad alteña. Hay luto y dolor en la comunidad estudiantil

Una multitud de universitarios acompaña el velatorio del joven Jonathan Quispe Vela, fallecido el jueves a causa del impacto de una canica (según el informe oficial) en medio de una manifestación que fue reprimida por la Policia.

El féretro que lleva los restos de Jonathan llegó hasta el patio principal de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) donde cientos de universitarios esperaban para acompañar a la familia en estos difíciles momentos.

La Confederación Universitaria Boliviana, la Alcaldía de El Alto y otras instituciones se sumaron al dolor de la familia y la comunidad universitaria alteña y exigieron esclarecer el caso.

El Gobierno, respaldado por un informe forense, asegura que fue una canica la que impactó en el joven provocando una hemorragia que le quitó la vida, a pesar de los intentos de sus compañeros por reaccionarlo.

Un sueño frustrado

Jonathan Quispe Vila tenía una afición al periodismo que sorprendía a sus propios compañeros. Sabía lo que pasaba en varias partes del mundo por su apego a la lectura. Su meta era ser periodista y solo pudo pasar cuatro meses de su aventura universitaria.

Él era alegre y deportista, así lo recuerda Róger Rivero, su amigo y compañero de aula. Compartían varias materias y el fallecido se destacaba en Lenguaje.

“Sabía mucho, conocía mucha información. Iba a ser un buen periodista”, lamentó su amigo.

El jueves, día en que perdió la vida, salió temprano de casa y pidió a su mamá que le agregue un poco más a su ración de comida diaria ya que pensaba compartirla con sus compañeros al finalizar la protesta.

“Postre me los vas a cocinar mamita, me dijo. Yo se lo he cocinado esta mañana (jueves). Dos carnecitas más para mi amigos (porque) voy a compartir mami (me dijo), ya le he dado (esos dos pedazos de carne más)”, contó la madre de Jonathan, Claudia Vila, al portal Urgente.bo

