Costas dice que Evo no es su enemigo y celebra el descongelamiento de regalías para Santa Cruz

El Gobernador de Santa Cruz, recordó que por dos años se trabajó desde la Gobernación para que las regalías por Incahuasi, que fueron congeladas hace seis meses, favorezcan al departamento cruceño.

Costas celebró el descongelamiento de regalías y dijo que Evo no es su enemigo

Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas . Foto: @RubenCostasA

La Paz, 18 de mayo (ANF).- El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tras conocer que las regalías del campo gasífero de Incahuasi habían sido descongeladas a favor de Santa Cruz, celebró este hecho en un acto público y aseguró que el presidente Evo Morales, no es un enemigo sino un adversario político.

“Con la tranquilidad de conciencia, con espíritu calmado, sin ninguna euforia, sin ningún triunfalismo (…) me han comunicado que se han descongelado los recursos de regalías para el departamento”, comunicó el Gobernador la noche de este jueves, luego de seis meses de que se congelaran dichas regalía debido a un conflicto de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Costas recordó que durante dos años a través de argumentos legales, técnicos y jurídicos se buscó el desenlace que favorece a su departamento luego de la disputa con Chuquisaca por el megacampo gasífero Incahuasi. Dijo que estos recursos significan el desarrollo de su región y que se debe recuperar el tiempo perdido.

“Quiero aprovechar este momento para transmitir esa satisfacción, cómo esta Gobernación en estos dos años con mucha firmeza, pero con argumentos históricos, sometiéndonos a lo que dice una consultora internacional que contrató Yacimientos (YPFB), y no vamos a echar la culpa a nadie, no estamos para mirar atrás, estamos para mirar adelante”, señaló la autoridad departamental.

Remarcó que Evo no es un enemigo sino un adversario político y que no existen rencores entre ellos. “No busco rencores ni odio, busco encuentro, encuentro porque con el Presidente (Evo Morales), muchas veces lo hemos dicho, podemos ser adversarios, pero no enemigos; podemos tener otra manera de pensar, otra ideología, pero estoy seguro que quien se mete a la política lo hace para servir, para combatir a la extrema pobreza (…)”, sostuvo.

El informe técnico que realizó la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants para YPFB sobre el campo Incahuasi, determinó que el 100 por ciento del reservorio del gas está en territorio de Santa Cruz y ayer las regalías por este reservorio fueron descongeladas por YPFB a favor del departamento cruceño .