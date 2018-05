Daniel Vaca, con el futuro incierto en el Tigre

El arquero cruceño está preocupado porque hasta el momento no sabe qué pasará con su futuro deportivo. Su vinculo contractual con The Strongest terminará a fin de mes.

El arquero Daniel Vaca está con el futuro incierto en The Strongest. Su contrato finalizará a fin de mes y hasta el momento ningún dirigente habló sobre una posible renovación. El cruceño, que está en el Tigre desde 2011, es uno de los jugadores más emblemáticos del último tiempo en el conjunto de Achumani.

“Sigo esperando que me llame la dirigencia. Uno quiere enfocarse de manera completa en lo futbolístico pero estas cosas no lo dejan. Obviamente tengo la experiencia para superarlo. Voy a esperar la llamada del presidente. Esperemos que no pase de esta semana”, manifestó el guardameta atigrado.

Vaca, que superó una fractura en la tibia de la pierna izquierda, regresó a las canchas tras estar ausente más de dos meses. Lamentó la actitud de una parte de la hinchada. “Lamentablemente en este último tiempo nos hemos dado cuenta que parte de la hinchada es así. Con poca memoria, se olvidan lo que hemos logrado. A los verdaderos hinchas se los ve en las malas”, aseveró Vaca.

Sobre el duelo de vuelta ante Oriente Petrolero el sábado (15:00) en el Hernando Siles, El portero señaló que irán por otra victoria para sellar el pase a las semifinales. “Se consiguió un buen resultado en Santa Cruz, ahora debemos hacer nuestro trabajo en casa”, finalizó.

Fuente: diez.bo