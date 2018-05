Desfalco al estatal Unión envuelve dinero del Banco Económico

El dinero robado eran fondos del encaje legal del Banco Económico remitidos al Banco Central de Bolivia (BCB). Extesorero negó cargos y responsabiliza a superiores del Unión.

Desfalco al Unión envuelve dinero del Banco Económico

REGISTROS DE LA AUDITORÍA QUE VERIFICA LOS 23 ROBOS PERPETRADOS EN BÓVEDAS DE LA AGENCIA CUELLAR DEL BANCO UNIÓN EN SANTA CRUZ.

Edson Benjin, extesorero de la agencia Cuellar del Banco Unión de la Regional Santa Cruz, dio ayer su versión desde el penal de Palmasola, donde negó los cargos en su contra y responsabilizó a sus superiores y encargados del Banco Económico, quienes mediante llamadas telefónicas le instruían incumplir los protocolos de verificación de las remesas enviadas por otras entidades bancarias.

El extesorero dio varios detalles sobre el trabajo que cumplía al interior del Banco Unión y afirmó que de ser ciertos los cargos en su contra, estarían implicados varios funcionarios, además de personal del Banco Económico, según el material difundido por El Deber Digital.

Benjin también incurrió en varias contradicciones respecto del contenido de la auditoría especial “CITE: IN/AIN-CE/026/2018”, realizada por el propio Banco Unión. Detalla varias presuntas acciones irregulares en la manipulación de los paquetes de dinero termosellados (plastificados), los cuales eran llevados a ángulos que no eran captados por las cámaras de seguridad.

“Los anteriores robos se hicieron por la falta de control de los jefes. Todo el trabajo es repetitivo y ya no controlaban. Los gerentes no mandaban correos, te ordenaban por teléfono, porque si mandan correos es una prueba contra ellos. Recuerdo que a H. M. le pedí que enviara más cajeros y al otro día, con un llamado, me bajó a caja; ese era su comportamiento habitual y si uno no le obedecía, estaba chau. Mi área no es vulnerable, el único error que cometí es obedecer a H.M. que en ese entonces era el jefe regional”, aseveró Bejín en entrevista con el medio cruceño, haciendo alusión al actual jefe nacional de operaciones del Banco Unión.

El relato de Benjín, desde la cárcel de Palmasola, agrega, “…recuerdo que un día los bancos se quejaron y mi jefe regional (Marín) me llamó para que diera una solución rápida al ingreso de dinero con paquetes (termosellados) rotos. Para mi descargo yo tengo fotos. Yo sabía que eso no estaba permitido, no debía romper las normas”, aseguró Benjín.

23 ROBOS

Luego de que EL DIARIO revelara parte de la auditoría, donde se establece que entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017 se perpetraron más de 23 robos en bóvedas de la Agencia Cuellar de Santa Cruz, el gerente general del Banco Unión, Rolando Marín, confirmó ayer dichas sustracciones, pero de la misma forma evitó dar detalles sobre anteriores hechos a noviembre de 2016 y recientes casos detectadas este año.

Según la auditoría, sumados a las dos sustracciones detectadas en abril de este año, se contabilizó que el daño contra la institución asciende a un total de 817.050 bolivianos.

Rolando Marín, asimismo, aclaró que el dinero sustraído no es de la entidad financiera Estatal, sino era efectivo del Banco Económico, que había sido remitido a esas bóvedas en calidad de “encaje legal” (depósitos de reserva de bancos), que en realidad estaban destinados al Banco Central de Bolivia (BCB).

“Este hecho de fraude, implica a dos instituciones financieras. En realidad el Banco Unión no ha sido afectado con ninguna cantidad de dinero, se trató de fondos del encaje legal de otra institución financiera (Banco Económico)”, aseveró Marín.

CAMBIO DE AUTORIDAD

En este contexto, el gerente general del Banco Unión, informó ayer sobre el cambio en la gerencia regional en Santa Cruz y designó a Marcelo Jiménez en reemplazo de Mery Nancy Suárez, en el marco de una política de renovación de los ejecutivos de esa institución.

El Diario / La Paz