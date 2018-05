Dirigencia de Oriente ofrece jugoso premio por el título

La negociación con el plantel refinero se la hizo hace días. Los albiverdes no la tienen fácil, pues primero deben superar a The Strongest este sábado, en el estadio Hernando Siles (15:00). En la ida perdieron por 0-1.

A pesar de todos los inconvenientes que ha vivido Oriente en los últimos días, hay una motivación extra para que los jugadores del plantel albiverde superen a The Strongest este sábado (15:00) en el Hernando Siles, por la vuelta de los Play Offs. Se les ofreció como premio alrededor de $us 1.000.000 por el título, una oferta que ningún club hizo a sus futbolistas.

La dirigencia decidió poner paños fríos para dejar atrás la derrota (0-1) en el Tahuichi, por el duelo de ida ante el Tigre; la expulsión y el entredicho del DT Néstor Clausen con los hinchas y con el arquero Diego Zamora; el abandono de la concentración de Maximiliano Freitas por un día; además de la baja sentida de José Alí Meza, por lesión.

La negociación del premio se realizó antes del último partido de la primera fase ante Bolívar. El presidente de Oriente, José Ernesto Álvarez, no dudó en motivar a los futbolistas para que ganen el título ofreciendo la mitad del premio por ser primero en el Apertura; es decir, $us 900.000, ya que el cupo para la Copa Libertadores 2019 entrega $us 1.800.000. Sin embargo, después, el titular decidió que si se conseguía el título el equipo se llevará cerca de $us 1.000.000.

‘Keko’ Álvarez no ha podido conseguir un título en lo que va de su gestión, por lo que es una asignatura pendiente debido a la presión de los hinchas albiverdes, que no festejan desde 2010, de la mano de Miguel Ángel Antelo, como titular.

Forzar a los penales

Luego de perder en casa, el objetivo es ganar en el Hernando Siles a como dé lugar, por cualquier diferencia, ya que es la única manera de forzar a una definición por penales.

Es más, desde que se clasificó a los Play Offs, Oriente pensó en el partido de vuelta antes que en el de ida, por eso se espera una buena respuesta física de los jugadores en los 3.600 metros sobre el nivel del mar. El plantel trabaja en la sede de Gobierno desde el 23 de abril (solo volvió a Santa Cruz dos días antes del duelo de ida).

Por dentro

Confirmadas las bajas de los delanteros José Alí Meza y Yasmani Duk, por lesión, el técnico Néstor Clausen decidió convocar a Denis Pinto, de la reserva, quien se incorporó a la concentración en La Paz y es una alternativa para el encuentro de mañana.

Sin hombres en ofensiva:

Maximiliano Freitas se entrenó con normalidad este jueves bajo el mando de Clausen, que lo tendrá en cuenta, aunque no se sabe si estará desde el inicio.

La delegación refinera tiene planificado regresar a Santa Cruz, luego del partido con el Tigre, es decir, mañana por la noche.

La crónica de la derrota de Oriente ante The Strongest:

