Donald Trump y el norcoreano Kim se lanzan a una disputa más agresiva

El presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió este jueves cancelar la cumbre con Kim Jong-un, prevista para el 12 de junio. AFP

El escenario que se viene tras el anuncio de la cancelación de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el norcoreano Kim Jong-un es incierto y podría abrir la puerta a una política más agresiva, opinan expertos estadounidenses consultados por Clarín.

Mitch Lerner, director del Instituto de Estudios Coreanos de la Ohio State University, afirma que Trump canceló la cumbre programada para el 12 de agosto “porque reconoció que no podía obtener lo que había prometido durante la campaña: un compromiso de Kim para una desnuclearización rápida y fácil. Esto nunca fue una posibilidad. Creo que casi todos los expertos de Corea del Norte en EE.UU. advirtieron que el enfoque amenazante de Trump no funcionaría, y que era poco probable que Kim renunciara alguna vez a sus armas nucleares, ciertamente sin grandes concesiones por parte de los EE. UU. Pero, Trump siguió adelante con el anuncio de la cumbre a pesar de que, en general, no había hecho su tarea y realmente no entendía la real complejidad del problema. Una vez que Trump se dio cuenta de que tenía poca influencia sobre el Norte y que era poco probable que pudiera cumplir la promesa que hizo en la campaña electoral, decidió abandonar el esfuerzo en lugar de parecer aún más débil”.

Para Stephan Haggard, director del programa Corea-Pacífico de la Universidad UC de San Diego, “cuando Trump aceptó la invitación a la cumbre, dejó muy poco tiempo para poder prepararla adecuadamente”. Agregó que las perspectivas son complicadas.

“Ambas partes deberán restablecer las comunicaciones que claramente se han roto en la última semana. Por otro lado, es claro que ambos líderes están compitiendo por una posición, por lo que parte de esto puede ser una estrategia. Corea del Norte está tratando de presionar a Corea del Sur. Y la carta de Trump también puede ser parte de una táctica de negociación para demostrar que los EE.UU. pueden retirarse y no están demasiado ansiosos por ganar”.

Lerner plantea un futuro sombrío: “No sé lo que sucederá a partir de ahora, pero es poco probable que sea algo bueno”. Agrega que “la decisión de cancelar la cumbre refleja la influencia emergente de los “halcones” dentro de la administración, especialmente del Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El colapso de las conversaciones podría abrir la puerta a una política estadounidense más agresiva y arriesgada. Mientras tanto, sin embargo, Kim ha logrado fortalecer los lazos de Corea del Norte con China y Corea del Sur y mejorar la posición de su nación a los ojos del mundo, mientras que Estados Unidos ve disminuida su influencia en el este de Asia”.

