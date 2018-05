El doctorado que ostenta el Canciller Fernando Huanacuni es espiritual

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia obtuvo su doctorado del Instituto The Zambuling, Washington D. C., entidad que no registra movimiento alguno, al menos desde hace cinco años, de acuerdo con un registro de Estados Unidos.

Huanacuni (primero de la izq), durante un encuentro con otros maestros shaolín. Foto: Asociación Internacional Shaolin Chan en Sudamérica

Alfredo Sfeir-Younis, fundador del Instituto The Zambuling. Internet

Doctor en Transformación Humana. Ese es uno de los títulos que ostenta el canciller Fernando Huanacuni Mamani en su perfil académico, que está publicado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El doctorado en Transformación Humana, que obtuvo Huanacuni del Instituto The Zambuling, Washington (EEUU), es un grado espiritual, no académico. Así lo confirmó Alfredo Sfeir-Younis, fundador de ese centro y maestro lama budista y sacerdote maya, discípulo de Maharishi Mahesh Yogi. “El instituto no es educativo, es de labores de transformación humana”, explicó a Página Siete en contacto telefónico, sin dar mayores detalles y referencias.

El Instituto The Zambuling no registra movimiento alguno, al menos desde hace cinco años, de acuerdo con el registro de Organizaciones Exentas de Impuestos de Estados Unidos.

La exención de impuestos que otorgaron al Instituto se revocó, porque durante tres años no llenó los formularios 990, 990-EZ, 990-N, o 990-PF. Por ese motivo, Impuestos Internos de los Estados Unidos inició una auditoria. El único año que declaró ingresos fue en 2006, cuando fue registrada legalmente, el monto fue de 53,779 dólares.

El instituto fue inscrito legalmente en Estados Unidos en febrero de 2006, como una organización sin fines de lucro. Fue fundado en 2005 por Sfeir-Younis, un economista, ecologista y guía espiritual chileno, quien fue nominado como candidato a la presidencia de Chile por el Partido Ecologista Verde, en la elección de 2013.

En el perfil académico del Canciller, en el punto de estudios y carrera profesional, se lee: “Licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la ciudad de La Paz, Bolivia. Doctor en Transformación Humana del Instituto The Zambuling, Washington D.C. EE.UU. Tiene Diplomados en Psicología del Aprendizaje (Chile, 2010), Investigación y Pedagogías Interculturales (Bogotá, Colombia, 2014) y Educación Superior de la Facultad de Humanidades de la UMSA (2014)”.

La definición de doctorado –según el diccionario– hace referencia a que es el último y más importante nivel académico que confiere una universidad. A la persona que obtiene este grado se le llama doctor; un doctor es aquel que ha realizado una tesis para doctorarse y recibir de esta manera la titulación universitaria más alta.

El Instituto The Zambuling, con filiales en Portugal, Bélgica y Chile, busca “promover un nuevo paradigma entre espiritualidad, política y economía”, explicó –en una anterior entrevista– Sfeir, quien también es Cho Tab Khen Zambuling (Lama Océano de Amor).

De acuerdo con la página www.silentpeacemeditation.com, que trabajó el maestro Zambuling (Sfeir-Younis), la meditación de paz, paz espiritual, meditación silenciosa, la paz mundial, paz interior, entre otras se basan en la filosofía budista que plantea “el autoconocimiento para experimentar la vida desde la felicidad”.

De acuerdo con María René Molina, miembro del Centro Phajjsi Qollut Jalsu (que en aymara quiere decir la luna redonda se levanta por encima de la montaña), explicó que la transformación humana, “no se estudia, se practica”. “Es como decir voy a estudiar yoga, no puedo estudiar yoga, tengo que practicar yoga. Eso depende de la entrega de cada uno”, indicó.

Juan Carlos Traverso, integrante del Centro Budista de Santa Cruz, sostuvo que existen universidades para obtener una maestría o un doctorado en estudios budistas, filosofía y religiones comparadas y que dentro de las ramas puede estar incorporada la transformación humana.

“Son estudios muy complejos pues la filosofía budista busca el mejoramiento del ser humano, pero para ello tienen que entrenar mucho, realizar análisis filosóficos, y para ello se requiere años de práctica”, expresó.

En el exterior existen varias universidades que tienen maestrías y doctorados. Están la Universidad Complutense de Madrid, que ofrece doctorado en Ciencias de las Religiones; Nalanda University, que dicta maestría en estudios budistas, filosofía y religiones comparadas. El tiempo de estudio varía entre un año a cinco años. También hay centros, como el Instituto de Estudios Integrales de California, donde se obtiene el doctorado en espiritualidad.

El ministro de Relaciones Exteriores también es investigador de la cosmovisión ancestral y de la historia de los pueblos indígena originarios. Además, es promotor del “Vivir Bien”.

Huanacuni estuvo tres años en el templo budista más antiguo de China, donde se convirtió en un maestro shaolín, que es un término chino que hace referencia a un título honroso para tratar con respeto y admiración.

Página Siete consultó al canciller Huanacuni sobre su doctorado, pero la autoridad instruyó –por motivos de su apretada agenda– a la Unidad de Comunicación de Cancillería que proporcione todos los datos. Pero, hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta.

No puedo decir que existan doctorados en áreas espirituales

Punto de vista

Franklin Pareja / Exdirector de posgrado

El tiempo para obtener un doctorado depende del programa y depende de la carga horaria, de cómo se distribuye. En algunos casos obtener un doctorado puede durar un año, en otros dos y hasta tres años; entonces mucho depende del diseño y de la disciplina. El estándar en todo caso es de un año a un año y medio.

El requisito básico es contar, mínimo, con una maestría. Así señala la norma. Antes del Convenio de Bolonia, en Europa, podían hacer un doctorado y un masterado con el solo requisito de tener una licenciatura. Hoy en día, luego de suscribirse el mencionado acuerdo de Bolonia, en Europa se requiere la maestría. Pero en Bolivia siempre fue un requisito tener una maestría.

Ahora, sobre un doctorado en transformación humana –como señala– nunca he escuchado, no tengo idea.

Es algo que ni siquiera sé a qué área corresponde, eso del doctorado en transformación humana.

Sinceramente desconozco. Hasta donde yo sé nunca he escuchado eso en la Universidad Mayor de San Andrés.

Insisto, hasta donde yo sé no hay, ni siquiera he escuchado eso, no tengo la certeza.

No hay nada relacionado a eso, además que los doctorados en la UMSA no realizan todas las carreras, no todas las disciplinas tienen diseñados los doctorados.

Si bien es cierto que algunas facultades tienen su unidad de posgrado, la mayor parte sólo llega al grado de maestría; después hay unas cuantas facultades que sí tienen doctorados.

Particularmente, cuando fui Director de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UMSA, he impulsado cuatro doctorados de manera simultánea y eso era un récord en toda la UMSA, en cuanto a doctorados, en ejecución simultánea.

Respecto a doctorados en estas áreas espirituales desconozco, no puedo decir que existen, desconozco. Probablemente exista, pero yo en mi vida nunca he escuchado eso.

La trayectoria

Carrera El canciller Fernando Huanacuni fue investigador del Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, donde estuvo a cargo de indagar diversas temáticas indígenas (2015). Fue docente investigador en el ámbito jurídico de los pueblos indígenas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (2015).

Cosmovisión El jefe de la diplomacia boliviana fue, también investigador en el Centro de Estudios de Cosmovisión Andina Amazónica Sariri (Cecaas), el cual preside y dirige. También escribió tres libros sobre cosmovisión.

Medios Huanacuni, antes de jurar como ministro de Relaciones Exteriores, fue Conductor y Director de la Revista Matinal Taypi Uta, emitida por Canal 4 RTP (2005-2010), la cual ganó el premio Bisa al mejor Programa Cultural de la televisión en La Paz. También produjo y condujo el programa semanal Pacha Ajayu (2004-2010), junto al periodista Eduardo Godoy, el cual era emitido por la misma red.

Piden a Canciller explicar su doctorado

Legisladores de oficialismo como de oposición piden al canciller Fernando Huanacuni explicar sobre el doctorado en Transformación Humana que obtuvo del Instituto The Zambuling, Washington, Estados Unidos.

Página Siete consultó al canciller Huanacuni sobre su doctorado, pero pidió por su apretada agenda que se solicitaran los datos a la Unidad de Comunicación de Cancillería. Pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta.

El diputado del Movimiento Al Socialismo, Víctor Borda, sostuvo que el canciller es quien tiene que explicar, pues existe la posibilidad de que la autoridad haya obtenido el grado académico cumpliendo los requisitos que estableció el Instituto de Zambulig.

“Ya no es responsabilidad del Canciller si este instituto, universidad ya no esté funcionado. Si él obtuvo su doctorado cumpliendo todos los requisitos es legal el título de doctorado”, manifestó Borda, quien señaló que para ejercer el cargo de ministro en el Estado Plurinacional no se requiere un título, pues todos tienen la capacidad de dirigir una entidad estatal.

En tanto, el senador de oposición Arturo Murillo (UD) manifestó que es el jefe de la diplomacia quien debe responder y explicar sobre su doctorado “espiritual”, tomando en cuenta que el fundador del Instituto de Zambuling admitió que no es una universidad ni una entidad de estudios.

El fundador del Instituto de Zambulig, Alfredo Juan Sfeir-Younis, un economista, ecologista, guía espiritual y candidato a la presidencia de Chile en 2013, confirmó a Página Siete en contacto telefónico que “El instituto no es educativo, es de labores de transformación humana”.

Sfeir-Younis plantea la paz individual y colectiva y por consiguiente la paz mundial.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz