El documento con el que Donald Trump ordenó las nuevas sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro

Por la autoridad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1601 et seq.) y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos, yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de Estados Unidos de América, con el fin de tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo, 2015, y tenida en cuenta en los pasos adicionales tomados en la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017 y la Orden Ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, particularmente a la luz de las actividades recientes del régimen de Maduro, incluida la mala gestión económica endémica y la corrupción pública a expensas del pueblo venezolano y su prosperidad, y la represión continua de la oposición política; los intentos de socavar el orden democrático mediante elecciones anticipadas que no son ni libres ni justas; y la responsabilidad del régimen por la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela, por la presente ordeno lo siguiente: