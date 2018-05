El ejercicio que fortalecerá tu mente (además de tu cuerpo)

Foto: iStock.

Los ejercicios físicos siempre parecen estar pensados para fortalecer los músculos y perder grasa. Es muy inusual encontrar a personas que digan que han conseguido mejorar su salud mental a partir del entrenamiento físico. Sin embargo, parece que un nuevo estudio ha demostrado que un ejercicio en particular y muy típico dentro del grupo de los de resistencia consigue un efecto positivo a nivel mental.

¿De cuál estamos hablando? Nada más y nada menos que de las pesas. Según una nueva investigación de la Universidad de Limerick, el levantamiento de pesas se asocia “con una reducción significativa de los síntomas depresivos”. Los científicos autores del estudio señalan que podría usarse como una alternativa o un beneficio extra a la terapia para los síntomas depresivos, desgraciadamente tan populares dentro no solo de la población española, sino también de la mundial.

Muchas personas terminan enganchadas a este ejercicio debido a la gran confianza en uno mismo y la autosatisfacción que genera

Si bien hubo un tiempo en el que este entrenamiento se daba solamente entre culturistas, el levantamiento de pesas se ha extendido cada vez más en los últimos años. ¿Las razones? Principalmente, porque te ayuda a construir un físico delgado y esculpido, además de impulsar tu metabolismo. No solo está reservado para los atletas olímpicos, sino también para la gente de a pie.

Pero la verdadera razón detrás del aumento de su popularidad se debe a que muchas personas terminan enganchándose debido a que posee unas funciones muy relacionadas con la creación de confianza y la autosatisfacción que produce verse progresar en este tipo de entrenamientos. Y eso, naturalmente, es algo que está bien respaldado por los hallazgos del estudio, según informa ‘The Independent’.

Los investigadores analizaron los resultados de 33 estudios clínicos diferentes que analizaron a un total de 1.877 personas, con el objetivo de descubrir si el entrenamiento tenía un efecto sobre los síntomas de la depresión, como sentimientos de inutilidad, falta de ánimo o la pérdida de interés en las actividades diarias.

Brett Gordon, cabeza del equipo de investigación, señala: “Curiosamente, se hallaron mejoras más grandes entre adultos con síntomas de depresión leve o moderada en comparación con adultos que no hacían este tipo de ejercicio, lo que sugiere que el levantamiento de pesas puede ser particularmente eficaz para aquellos que clínicamente son más preponderantes a desarrollar algún tipo de síntoma depresivo”.

No obstante, no es necesario ni mucho menos sano, ir directamente a por las pesas si nunca has hecho este tipo de ejercicio. Gordon recomienda incorporar el entrenamiento de poco en poco, primero dos días a la semana y haciendo de 8 a 12 repeticiones e intercalándolos con ejercicios diferentes por cada vez. Recuerda que el levantamiento de pesas puede adquirir muchas formas, como las bandas de resistencia o los entrenamientos de suspensión TRX.

Los autores del estudio señalan que aún es pronto para corroborar con exactitud los resultados y que se necesita más investigación para confirmar si el entrenamiento de fuerza podría ser tan efectivo como “otros tratamientos empíricamente comprobados” como la medicación. Sin embargo, están prácticamente seguros de que acudir a la sala de pesas podría tener un impacto muy positivo no solo en tus músculos, sino también en tu cerebro y salud mental.

Fuente: elconfidencial.com