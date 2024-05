Diputados de Creemos filmados almorzando con Huaytari en medio de la tensión por las judiciales

El jefe de Bancada de Creemos, Leonardo Ayala, José Carlos Gutiérrez y el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS-arcista), fueron filmados en un restaurante de la ciudad de La Paz, en una coyuntura de cuestionamiento al rol del oficialismo en la preselección judicial y en negarse a tratar proyectos de ley antiprórroga.

Los diputados Huaytari, Ayala y Gutiérrez. Foto: captura

Fuente: ANF

Huaytari, Ayala y Gutiérrez compartieron el almuerzo en el restaurante Torino, ubicado a media cuadra de la plaza Murillo, este miércoles, poco antes de que se instale una sesión de la Cámara de Diputados, el video fue difundido por el canal Gigavisión.

El presidente de la Cámara Baja ha sido criticado por negarse a cambiar el orden del día para que se traten los proyectos de ley antiprórroga de los “magistrados” del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Pese a que el reglamento de esa instancia legislativa prevé que se puede cambiar el orden del día, Huaytari se ha negado a aplicar la norma, en criterio de la oposición (Creemos, Comunidad Ciudadana y evistas) tienen los suficientes votos para modificar la agenda del día.

El otro tema que tiene “enfrentados” a los oficialistas y opositores es la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. La oposición dice que el partido de gobierno tiene un “contubernio” con los “magistrados” prorrogados.

El diputado Ayala en relación al encuentro dijo que fue un encuentro “casual”, donde no trataron “nada”, porque si el almuerzo hubiera sido para “negociar” no se lo haría en un espacio público. “El radicalismo político tiene que terminar, en ninguna parte de la Constitución dice que no me puedo sentar con un oficialista a compartir un almuerzo”, respondió.

Sin embargo, el diputado Erwin Bazán de la facción “camachista” de Creemos acusó a sus colegas de “transar” con el oficialismo, “para ser soldaditos en la agenda del Gobierno (…) Una avanzada progresiva hacia un modelo totalitario (…), que no se realicen las elecciones judiciales», sostuvo.

El legislador señaló que se reúnen en almuerzos, en plazas, en hoteles, para avanzar con el arcismo en la implementación de la agenda oficialista.

