El elegido para primer ministro italiano falseó su currículum

La Universidad de Nueva York (NYU) niega que Giuseppe Conte perfeccionase sus estudios en el centro

Sólo un día después de que el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga presentasen el nombre del jurista Giuseppe Conte al presidente de la República, Sergio Mattarella, como su elegido para asumir el cargo de primer ministro italiano, ya empiezan a surgir sombras sobre su supuesto brillante expediente académico. Según ha desvelado The New York Times, la Universidad de Nueva York (NYU) no tiene constancia de que Conte perfeccionara allí sus estudios, como asegura en su currículum.

“No aparece en ninguno de nuestros registros como estudiante o miembro de la facultad ninguna persona con este nombre”, dijo la portavoz de la NYU Michelle Tsai al diario neoyorkino. Tsai dijo después que podría existir la posibilidad que Conte haya frecuentado allí cursos muy breves, que habrían durado máximo dos días, por lo que la universidad no tendría registrada su presencia. Un extenso currículum de Conte publicado en la Cámara de Diputados en el 2013, de 12 páginas, asegura que el jurista estudió allí cada año desde el 2008 hasta el 2012 en “periodos no inferiores a un mes”.

El futuro primer ministro italiano no ha respondido a estas acusaciones. Sí lo ha hecho el M5E, quien ya lo propuso como candidato a ministro de Administración Pública, Desburocratización y Meritocracia en el extraño equipo de gobierno que presentó antes de las elecciones del 4 de marzo. En un comunicado, los grillini defienden que Conte “nunca ha citado cursos o másteres frecuentados en esa universidad”.

“¡La prensa internacional e italiana se está desatando contra presuntos títulos de los que Conte nunca ha presumido! Conte, como todo estudioso, ha estado en el exterior para estudiar, enriquecer sus conocimientos y perfeccionar su inglés jurídico”, añade el partido. “Para un profesor de su nivel sería extraño lo contrario. Lo ha hecho y lo ha justamente escrito en el currículum, pero paradojalmente esto ahora no va bien y se convierte en una culpa”. El partido considera que estos artículos son la “enésima confirmación” del “miedo” que produce su prometido gobierno del cambio.

En su defensa también se ha pronunciado su ex mujer quien, contactada por la agencia italiana Ansa, ha dicho que “será un buen premier” y ha tachado de “estupideces” las cuestiones sobre su currículum.

Más dudas sobre el currículum

Sin embargo, sus periodos en la NYU no serían las únicas faltas en el currículum de este profesor de derecho. Según el mismo documento, Conte estuvo tres meses en 1993 en Viena para estudiar en el International Kultur Institut. Una búsqueda rápida demuestra que esta institución es una escuela de lenguas y, según informa TGCOM24, sus estudios en esta ciudad se habrían limitado a un curso de alemán.

La Universidad de Cambrigde, donde Conte dice que estudió durante el mes de septiembre del 2001 –un mes en que normalmente está cerrada por periodo estival-– no ha confirmado tampoco que el profesor estuviese realmente allí. Una fuente de la universidad ha dicho a Reuters que no han encontrado ningún registro de la visita, pero que puede ser que el futuro premier asistiese a un curso preparado por una tercera parte. La Universidad de la Sorbona, en París, también está verificando si realmente perfeccionó allí sus estudios.

“¿Si no estudió en la NYU, qué garantiza que el resto del currículum sea verdadero?” critica el diputado del Partido Demócrata Michelle Anzaldi.

Italia sigue esperando que Mattarella entregue su mandato formal a Conte para formar gobierno. El presidente ha recibido esta mañana al presidente de la Cámara, Roberto Fico, y a la presidenta del Senado, Elisabetta Alberti Casellati, para consultarles sobre esta elección. Las dudas sobre su figura podrían retrasar o incluso impedir el encargo.

Fuente: La Vanguardia