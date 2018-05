Empresarios buscan sumar ayuda para los deportistas nacionales

Una pareja de empresarios propietarios de un gimnasio en Cochabamba, luego de conocer la falta de apoyo a los deportistas bolivianos que representarán a Bolivia en los XI Juegos Suramericanos, decidieron impulsar la iniciativa “No te rindas”, misma que tiene por objetivo ayudar a los jóvenes atletas en su última etapa de preparación.

Marco Sanzetenea y Daniela Mendieta, dueños del Evolve Street Fitness, un gimnasio de crossfit y calistenia, llevan adelante esta actividad que ya contó con la respuesta de otras empresas privadas que ofrecieron almuerzos, desayunos, barras energéticas y hospedaje.

Según Sanzentenea, al conocer las historias por las que atraviesan muchos deportistas decidieron no ser indiferentes y apoyar en la medida de sus posibilidades.

“Hemos estado viendo que hay atletas que no tienen uniformes, una buena alimentación, hospedaje, no tiene transporte, no tienen dinero para llegar a Cochabamba”, aseguró el propietario del gimnasio.

Sanzetenea señaló que quieren llegar a los deportistas, porque son quienes representarán al país.

“Los Juegos están en nuestro país y deberíamos apoyar a nuestra gente. No estamos en contra de nadie pero queremos ayudar a nuestros atletas, con lo que se pueda”, dijo.

EXISTEN VARIOS REQUERIMIENTOS

El propietario del gimnasio Evolve Street Fitness, Marco Sanzetenea, señaló que se tienen una serie de requerimientos, entre los que destaca: agua, bebidas energizantes, medias y zapatillas deportivas.

“La intención es que toda la ayuda vaya directo a los atletas. Somos dos personas impulsando la iniciativa, queremos que la gente nos ayude”, aseguró.