Fiscalía: Los siete policías aprehendidos en Cochabamba son investigados por tráfico de sustancias controladas

El Ministerio Público anunció que llamará a declarar a un conjunto de personas de distintos rangos para determinar la cadena de custodia y el origen de los paquetes.

La droga estaba en una caja de cartón debajo de un mesón. Foto: Felcn

Fuente: Unitel

La Fiscalía confirmó la aprehensión de siete efectivos policiales tras el hallazgo de cocaína en una “casa de seguridad” perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Cochabamba. Se investiga su procedencia y cómo fue que esta sustancia llegó a este lugar.

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Tras el microaspirado y las pruebas realizadas por el IDIF se confirmó que la presencia de clorhidrato de cocaína en uno de los paquetes encontrados, indicó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

Tejerina precisó que los siete implicados forman parte de la estructura policial y cumplen funciones dentro de la unidad intervenida siendo tres de ellos oficiales y los otros cuatro son suboficiales.

“Llama mucho la atención de que esta sustancia esté en una casa de seguridad; sin embargo, ya en el transcurso de las investigaciones vamos a poder determinar la responsabilidad de todos los sujetos procesales”, dijo Tejerina.

El Ministerio Público anunció que llamará a declarar a un conjunto de personas de distintos rangos para determinar la cadena de custodia y el origen de los paquetes. La investigación busca esclarecer si estos 12 “ladrillos” formaban parte de un operativo previo no reportado o si se trata de un caso de desvío de sustancias ilícitas dentro de la propia institución.

“Se va a llamar a declarar a un conjunto de personas de distintos rangos que deben responder sobre el origen de esa sustancia controlada. Vamos a lograr establecer el cómo, el cuándo y el por qué no se dio a conocer de esa sustancia”, señaló el fiscal.

Sobre los siete policías aprehendidos, anticipó que este grupo será presentado ante un juez cautelar en las próximas horas, imputados por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.