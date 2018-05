España: Coca-Cola coloca sus cafés ecológicos y refrescos en las farmacias

Las bebidas vegetales de arroz, soja, avena o almendra con zumos de frutas (marca Ades), el café o té ‘bio’ listo para consumir (Honest) o el zumo de manzana carbonatado Appletiser son la gran apuesta de Coca-Cola este año: ya están presentes tanto en supermercados como en la entrada de algunas farmacias, para asombro de las organizaciones de consumidores. El líder de las burbujas se sumó a la moda ‘healthy’ en abril, aprovechando que el mercado de las bebidas ecológicas había crecido un 17% en el último año y tras constatar que tres de cada cuatro consumidores están preocupados por su dieta.

Algunas farmacias como esta, en Pozuelo de Alarcón, tienen incluso neveras con Coca-Cola Zero en su interior. (M. V.)

“Estamos buscando nuevos espacios y canales para llegar al consumidor”, justifican fuentes de Coca-Cola tras confirmar que no es la primera vez que trabajan mano a mano con las farmacias. De hecho, ya existen neveras con café ecológico Honest, bebidas vegetales Ades, refrescos Aquarius (del mismo fabricante) o incluso palés de Coca-Cola Zero, un hecho que sorprende a los propios farmacéuticos consultados por este periódico. ¿Acaso todo vale en las farmacias? ¿Qué mensaje se está mandando a los ciudadanos?

También es chocante para la Fundación Española de Nutrición (FEN), desde donde dejan claro que las citadas bebidas no son en absoluto terapéuticas. “No deberían tener cabida en las farmacias. Empiezan ofreciendo barritas o batidos milagrosos y acaban vendiendo Coca-Cola”, añade Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Esta organización de consumidores también se muestra muy crítica con “la carta de legalidad” del Gobierno a los productos homeopáticos, que podrán seguir siendo vendidos por farmacéuticos pese a que la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, reconoció que no existe evidencia científica de que curen.

M. Valero

La compañía saca al mercado café o té listo para consumir (Honest) y bebidas vegetales con zumo de frutas (Ades), dos nuevas categorías de producto con las que pretende posicionarse en España

“Estamos completamente en contra de la venta de este tipo de productos en las farmacias (…) Está fuera de lugar y no responde al trabajo que están desarrollando estos establecimientos sanitarios, con una hoja de ruta definida hacia una labor más asistencial, centrada en las necesidades sociosanitarias de los pacientes, que proporciona servicios para mejorar el resultado de la farmacoterapia y la salud pública”, sostiene Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

“La venta de este tipo de productos está fuera de lugar. Estamos en contra”, zanjan los colegios de farmacéuticos

No obstante, ni Coca-Cola ni los farmacéuticos están cometiendo una ilegalidad, puesto que el primero no incluye ‘de venta en farmacias’ en su letra pequeña y los segundos, de momento, no deben lidiar con una regulación restrictiva. El Confidencial se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para averiguar si planea endurecer la ley o intensificar los controles, tal y como piden Facua y los profesionales sanitarios, pero aún no ha recibido respuesta.

“Las marcas quieren potenciar una imagen de salud, belleza, estética o delgadez; echan mano de las farmacias” para reforzar ese mensaje y hacer que cale en los clientes, indican fuentes del sector tras plantear que esos centros cada día se parecen más a las grandes superficies.

La pregunta es.. ¿qué NO se vende en una farmacia?

En ellas ya se venden cremas reductoras, barritas energéticas, batidos, cepillos de dientes, toallitas, cuchillas de afeitar, plantillas, compresas, vitaminas, complementos alimenticios, caramelos, cacao de labios, champú… y todo aquello que tiene cabida en la sección de parafarmacia de cualquier centro comercial.

Coca-Cola no es la única que se ha sumado a esta estrategia. Véanse otras grandes multinacionales como L’Oreal o Nestlé, que acaba de lanzar sus primeros productos ‘bio’ en España: se integrarán en la gama de alimentos infantiles Naturnes, tomate frito Solís, café molido Bonka Ecológico o cápsulas Nescafé Dolce Gusto, como informó la compañía este miércoles. ¿Cuánto tardarán en llegar también a las farmacias?

