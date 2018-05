Estos son los ‘sacrificios’ que hará Brad Pitt para estar cerca de sus hijos

Al actor no le importa estar lejos de su amiga Neri Oxman ni poner su carrera profesional en segundo plano si así logra conciliar la custodia compartida con su exmujer, Angelina Jolie.

Después de meses de encontronazos, Brad Pitt y Angelina Jolie han llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

Cuando la actriz le pidió el divorcio al hombre con el que mantuvo una relación de doce años, la consagrada intérprete lo informó de que su propósito era conservar la custodia total de su prole.

Así que, hasta hace unos meses, Pitt se conformaba con verlos una vez un par de veces por semana, algo que lo mantenía hundido. Por suerte, logró llegar a un acuerdo con su exmujer que lo beneficia más que al principio.

“Brad quiere establecer algunas cláusulas en el acuerdo de custodia compartida que le garanticen tiempo con sus seis hijos”, reveló una fuente cercana al actor a la publicación Us Weekly.

Y aunque no es fácil llegar a un acuerdo de divorcio con el que ambos estén de acuerdo; por el momento, Jolie ya ha dado el primer paso y se ha comprado una casa cerca de Pitt. “Ella duda de si aceptar los términos que propone Brad porque está molesta porque la haya obligado a vivir en Los Ángeles con los niños”, insisten.

Lo cierto es que el actor también tendrá que renunciar a ciertos privilegios, como poder ver a su amiga, la arquitecta y profesora del MIT, Neri Oxman. “Brad y Neri siguen estando muy cerca el uno del otro, aunque no tanto como les gustaría. Ella vendrá a L.A. para visitarlo este verano donde él estará rodando, pero ella tiene su vida en Boston”, aseguró este testigo.

Otra de las necesidades del actor es trabajar en la misma ciudad que sus hijos. “Escogió un proyecto que se rodará en Los Ángeles”, reveló esta fuente a la publicación Us Weekly sobre su papel en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

