García Linera sobre mochilas: Leyes debió pedir licencia para demostrar su inocencia

Críticas del Vicepresidente al Alcalde Leyes por el caso “mochilas”.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera criticó que el alcalde José María Leyes no se haya deslindado de su cargo para enfrentar los cargos de corrupción que enfrenta por la adquisición de las mochilas escolares bajo circunstancias irregulares. Así lo afirmó en entrevista nacional este martes en el programa Que No Me Pierda.

La autoridad aseguró que el caso “mochilas” no está ligado a lo político, “una factura de Bs. 12 millones no es una acusación política” enfatizó. “La defensa del alcalde Leyes actuó de forma bochornosa, la autoridad debió pedir licencia para demostrar su inocencia, por el contrario mostró una actitud de relativa complicidad” alegó.

“Es más sospechoso, ¿qué ciudadano le regala Bs. 2 millones? Lo que hizo el alcalde Leyes fue embadurnarse más, con su actitud mostró que hubo dolo, información previa, y se compraron las mochilas sin que se haya licitado… este mismo hecho sucedió el 2017, pero esto es solamente la punta del ovillo…” aseveró al contestar la consulta de la presentadora Cecilia Bellido.

La investigación en torno a la adquisición de mochilas escolares por parte de la Alcaldía de Cochabamba bajo una inversión de más de 12 millones de bolivianos, se ha convertido en un tema que incide en la opinión pública nacional. La polémica se desató cuando la concejal Rocío Molina (MAS) denunció presuntas irregularidades en la adquisición de las mochilas.

A sólo tres días de fungir en el cargo como alcaldesa interina, Karen Suárez debe afrontar denuncias de irregularidades, una realizada por el concejal Carlos Coca, respecto a procesos de contratación de dos empresas por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa). Otra realizada por el concejal Edwin Jiménez, sobre seis consultorías contratadas por la Secretaría Financiera, adjudicadas a una sola persona.

Sobre este tema Linera se refirió de forma despectiva “se nota que ahí dentro la cosa está muy mal, eso muestra que es un nido de corrupciones encubiertas. El dinero que se le ha robado a Cochabamba debe regresar al departamento para hacer obras” afirmó.

El vicepresidente también se refirió al Puente Colapsado asegurando que su partido no protege a quienes cometen delitos, “si un compañero comete un delito no hay compañerismo, no hay amistad, no hay partidismo sólo hay responsabilidad ante la justicia” concluyó.