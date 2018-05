Gobierno asegura que Bolivia tiene gas para abastecer el mercado interno hasta el 2045

Luis Sánchez, ministro de Hidrocarburos. Foto: ANF

La Paz, 19 mayo (ANF).- El Gobierno a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez afirmó que Bolivia tiene gas para abastecer la demanda interna hasta el año 2045. Con aproximadamente 10 trillones de pies cúbicos (TCF), dijo garantizó el cumplimiento de contratos con Brasil y Argentina.

En respuesta al estudio técnico independiente que dio a conocer el senador Óscar Ortiz, que alerta que Bolivia contaría con sólo 4.48 TCF de reservadas probadas, el titular de Hidrocarburos salió al paso para señalar que gracias a la actividad exploratoria, el país “tiene garantizado el cumplimiento del mercado de Brasil por siete u ocho años más, también tenemos la garantía de cumplir con el mercado argentino hasta el 2026”.

Sin embargo el contrato con Brasil concluye el 2019 y se prevé que la petrolera estatal negocie con diferentes actores privados y públicos brasileños, y no sólo con Petrobras.

“Ahora tenemos reservas de 10 TCF aproximadamente, este dato será confirmado por la empresa Sproule, pero con toda la actividad exploratoria, seguramente, en los próximos tres ó cuatro años iremos incrementando las reservas hidrocarburíferas”, aseguró.

Sánchez calificó a Ortiz de tener una “conducta antipatriótica” de hacer una campaña de desprestigio en contra de los bolivianos, siendo un ciudadano cruceño.

“Hay que llamarle a la cordura al senador. Primero hizo una campaña ante el mundo para que no compren la urea boliviana. Ahora, sale a declarar que Bolivia no tiene gas, basado en un informe totalmente irresponsable y sin sustento. Con esto él pide a los compradores de gas que tiene Bolivia, que no compren nuestro gas”, manifestó.

Sánchez cuestionó el informe que dio a conocer Ortiz en la sala de prensa del Senado. “El Informe adolece de los sustentos y procedimientos que debe considerarse en cualquier estudio de reservas de gas”, dijo a tiempo de cuestionar la falta de firmas de los expertos que habrían participado del informe.

De acuerdo al estudio que presentó el senador de oposición, el 2006 se tenía una reserva probada de gas de 13.74 TCF según Memoria del Ministerio de Energía e Hidrocarburos (MEH), sin embargo una auditoría a diciembre de 2009 realizada por Ryder Scott estableció un nivel de reservas probadas de gas de 9.94 TCF.

Cuatro años más tarde la auditoría a diciembre de 2013, y la última realizada por el Gobierno encomendada a GLJ arrojó 10.35 TCF de reservas probadas.

“La fuerte reducción de reservas probadas de gas se debe a los altos volúmenes de producción de gas para cubrir el mercado nacional y el gas comprometido con Brasil y Argentina y la ausencia de descubrimientos de nuevos campos exploratorios”, señala el estudio.

