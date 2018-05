Gobierno cree que se ratificará la ubicación de Incahuasi; Chuquisaca y Santa Cruz alistan acciones

El lunes vence el plazo que fijó YPFB para hacer público el informe sobre el segundo estudio de ubicación del campo Incahuasi, que determinará si es o no compartido, aunque para el Gobierno la lógica hace pensar que se ratificara el resultado del primero, que estableció que el reservorio está en Santa Cruz.

Un día después, es decir el martes 15 de mayo, Santa Cruz y Chuquisaca sostendrán reuniones para articular y fortalecer protestas en defensa de sus posiciones.

“Es lo más lógico”, respondió anoche el ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando fue consultado si, con base en la definición de límites, no era probable que el nuevo estudio ratifique que el campo se encuentra en territorio cruceño.

El viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, informó que la empresa encargada de realizar el estudio técnico sobre la ubicación del reservorio cuenta con información cartográfica de la que ya tenía conocimiento y requirió mayores datos, como la resolución con rango de ley que define los últimos 30 vértices de la línea limítrofe Chuquisaca-Santa Cruz.

Fue justamente esa firma canadiense la que hizo el primer estudio que determinó que el reservorio le corresponde en su integridad a los cruceños. El nuevo trabajo se hace sobre los mismos datos y otros que proyectan que no cambie la conclusión primera que fue cuestionada por Chuquisaca y que dio paso a este nuevo estudio.

“Un razonamiento lógico nos lleva a concluir que si el límite, la información de la cartografía que recibió la consultora que está haciendo el estudio, la información que nosotros proporcionamos es la misma (y) que hemos vuelto a ratificar en el último pedido que nos han hecho y la información que ellos han ido acopiando para esto, como resultado parece que va a ser obviamente el mismo”, expresó Vargas este viernes en una entrevista en el programa ‘Levántate Bolivia’ de Cadena A.

Chuquisaca también observa la última delimitación de los 30 vértices porque considera que toca sus intereses en Incahuasi, por lo que cumple desde hace 11 días un paro cívico indefinido con bloqueos de calles y carreteras, y piquetes de huelga de hambre. La región, ubicada en el sur, exige anular la delimitación y empezar una que sea “transparente”.

Para el Gobierno no es posible atender ese pedido y, por el contrario, ofreció $us 1.200 millones en inversiones para desarrollar su potencial hidrocarburífero. Nada hizo suspender la movilización que este fin de semana entrará en una especie de pausa para el reabastecimiento de las familias, tomando en cuenta que no hay visos de solución y el riesgo de que se prolongue por tiempo indefinido.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibirá este viernes el estudio de la firma canadiense para su revisión, pero se lo hará público el lunes, de acuerdo al anuncio que hizo el viernes 4 el presidente de la petrolera Óscar Barriga.

Coincidiendo con esos plazos, tanto Chuquisaca como Santa Cruz determinaron reuniones para el martes. El cívico chuquisaqueño Rodrigo Echalar informó que la asamblea de instituciones definió convocar para el martes, un día después de conocerse los estudios, a un cabildo para definir el curso de las movilizaciones iniciadas el 30 de abril.

Similar decisión tomó ayer la Asamblea de la Cruceñidad. Si hasta el martes no se descongela el pago de regalías de Incahuasi, instruida por una orden del Tribunal Constitucional Plurinacional hasta tanto se defina los límites interdepartamentales –que el Gobierno ya da por cumplido- y se haga un estudio técnico sobre derechos del reservorio, se definirá un cronograma de protestas que empezará con marchas y bloqueos hasta culminar en un paro y huelga de hambre.

Ese es el panorama en ambas regiones y que en función de lo que diga el estudio técnico definirá el nuevo escenario de conflicto si se toma en cuenta las advertencias lanzadas. (11/05/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz