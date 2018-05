Gobierno ve afán de desestabilización tras el plantón de Chuquisaca

No se hizo efectiva una cita pactada para ayer en La Paz y el cívico de Chuquisaca exige que la reunión sea allá. El viceministro de Autonomías revela que cumplieron dos exigencias: el alejamiento de Siles y la suspensión del juez que dictó descongelar

Tedesqui/Zolá /Justiniano

Sectores campesinos y de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca dejaron plantado al Gobierno. No asistieron a un diálogo que fue solicitado al Ejecutivo, que debía realizarse ayer, a las 10:00, en la Vicepresidencia. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, denunció que hay afanes de desestabilización de algunos sectores del movimiento cívico de esa región, mientras que el presidente del comité cívico chuquisaqueño, Rodrigo Echalar, respondió que si quieren negociar, deben viajar a Sucre.Poco antes de la hora señalada llegaron a la cita el ministro Rada, además de su colega de Hidrocarburos, Alberto Sánchez; el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, y el de coordinación de los Movimientos Sociales, José María Alessandri. Tras una hora de espera, ingresaron los medios de comunicación al salón, en el que también se encontraban presentes más de 15 técnicos del Ejecutivo. En ese contexto, Rada manifestó su malestar por lo ocurrido. Explicó que en una carta, fechada el 4 de mayo, los campesinos y la COD solicitaron una reunión para recibir una explicación sobre los límites del campo gasífero Incahuasi. Ante esa solicitud, mostró una copia de la respuesta enviada ese mismo día en la que se citaba a los sectores al encuentro en La Paz.Reiteró que la voluntad de diálogo se mantiene y advirtió que “estos dirigentes fueron rebasados por otras tendencias que ya tienen carácter político y que buscan un escenario de confrontación y de mayor conflicto”.

En ChuquisacaNo hay visos de diálogo en otro día de paro cívico que se cumple desde el lunes. “Cualquier propuesta se negociará con el pueblo, no con cinco dirigentes, y tiene que ser en Sucre”, expresó Echalar durante una concentración de una multitudinaria marcha que llegó de los cuatro puntos de la ciudad, en la plaza 25 de Mayo.Durante la concentración, los oradores señalaron que no permitirán más abusos del Ejecutivo. “Estamos decididos a que se nos haga justicia, no pedimos nada irracional ni parcialización, sino que en una conciliación con Santa Cruz definir la delimitación del campo Incahuasi”, puntualizó.

En Santa CruzEl vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, confirmó que el departamento no ha buscado un acercamiento para llegar a un consenso porque “ellos (el Gobierno) han propiciado un conflicto generando una expectativa en el pueblo chuquisaqueño de un territorio que no es suyo, por lo tanto, tienen que buscar cómo mediar con Chuquisaca para pedirle que desista de sus medidas. En nuestro caso no (se pide reunión ni consenso), porque histórica y legalmente, y ahora con un informe y una tercera ley, se ratifica que Incahuasi es de Santa Cruz”. Camacho remarcó que las medidas de Santa Cruz se van a tomar en la Asamblea de la Cruceñidad el jueves, a las 18:30, y agregó que respeta la determinación de medidas de presión de Cordillera, que va a bloquear desde mañana para apresurar el descongelamiento por Incahuasi.Habló VargasGonzalo Vargas, viceministro de Autonomías, dijo a EL DEBER radio que el Gobierno avanzó en el diálogo con Chuquisaca al cumplir dos solicitudes que desde ahí se formularon: el alejamiento del viceministro Siles e iniciar acciones legales contra la resolución que emitió el juez que ordenaba el descongelamiento de los recursos por Incahuasi. También reconoció que hay agendas políticas de por medio, “es inevitable, se hacen otro tipo de agendas con otros intereses. Todos tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución Política del Estado, que los recursos naturales son de propiedad exclusiva del pueblo boliviano. Lo que está en debate acá es la distribución de las regalías. Debemos ceñirnos a lo que dice la ley, lo de los límites está concluido, lo que queda es esperar que concluya el estudio, en el que se dirá a qué territorio corresponde el campo para que en esa línea se active el descongelamiento”. Concluyó afirmando que independientemente de los resultados del estudio, en Chuquisaca hay varios núcleos hidrocarburíferos y el presidente se ha comprometido a activar recursos para comenzar inmediatamente la exploración y explotación de yacimientos gasíferos.

Fuente: eldeber.com.bo