Gobierno ve que atender demandas de Chuquisaca ocasionaría ‘anarquía’

El Gobierno lamentó que la Asamblea de instituciones rechazara anoche (martes) la propuesta de solución al conflicto por el campo Incahuasi firmada por tres ministros y advirtió que si se da curso a las demandas que plantea ese departamento llevaría al país a una situación de “anarquía”.

“Atender sus demandas es entrar en un ambiente de anarquía, es lo mismo que cuando nos piden que los límites que separan a ambos departamentos sean revisados, eso daría paso a que se tengan que revisar todos los límites que hay en el país (…) Entramos en una situación de anarquía en el que las leyes no tendrían validez y nos vamos a una situación de quién presiona mejor”, advirtió hoy el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas.

Mientras que el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, sostuvo que esa región del país “no va a perder ni un centímetro de su territorio” y enfatizó que “lamentamos que un acuerdo tan importante para Chuquisaca, simplemente por algún cálculo político, sea rechazado”.

“Creemos que habrá una reflexión y se darán cuenta que no hay razones para el rechazo que ayer salió. No es el momento de regionalismos, de enfrentamientos entre departamentos hermanos, de confrontaciones, es el momento de la unidad, los recursos naturales deben unirnos y no confrontarnos”, agregó la autoridad en conferencia de prensa.

En la víspera la Asamblea Interinstitucional de Chuquisaca aprobó un rechazo unánime a la propuesta del Gobierno para solucionar el conflicto por el campo Incahuasi. Además, decidió armar un equipo jurídico para encarar acciones y dispuso un un cuarto intermedio al bloqueo de caminos en Sucre, para luego intensificar las protestas.

Tanto Rada como Vargas aseguraron que no se negociarán las normas y que se debe garantizar el pleno respeto a lo que ya está establecido. Pidieron que se levanten los bloqueos que ocasionan perjuicios a esa región.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco