José Luis Montaño: “Soñamos con representar al país y lograr la medalla de oro”

José Luis Montaño Sánchez es una de las cuatro cartas de Bolivia para lograr las medallas de oro en la disciplina de golf, en la undécima versión de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, siendo junto a Kevin Muriel, Susana Benavides y Daniela Siles parte del equipo nacional.

Actualmente, Montaño es el golfista boliviano mejor ubicado en el ranking amateur mundial, siendo el 160 en esta escala y cada vez en mayor ascenso.

– ¿Cómo se prepara usted para los Juegos?

– Todo el año estoy activo jugando para el equipo de la Universidad (de Carolina del Norte). Jugamos aproximadamente entre 10 y 12 torneos. Actualmente, me encuentro jugando el torneo más importante de Estados Unidos, el Campeonato Nacional Universitario División 1 . Practico y me ejercito cada día, haciendo un esfuerzo físico y mental.

– ¿En qué consiste la preparación física que desarrolla usted en el golf?

– Voy de dos a tres veces al gimnasio. Hago cardio y pesas. Hago estiramiento y muchas cosas, hasta yoga, ya que es bastante bueno para el golf. Tengo un entrenador que a todo el equipo nos manda a hacer bastante estiramiento, trabajo en pierna y flexibilidad.

¿Cómo cuida la alimentación?

– Yo me cuido con la alimentación. Como lo correcto durante los torneos, más balanceado, trato de consumir verduras y frutas, altas proteínas, carnes magras, pastas buenas y bajas en calorías, además de evitar frituras.

¿Qué puesto ocupa en el ranking mundial amateur?

– Actualmente, soy el boliviano mejor rankeado a nivel mundial, en el puesto 160.

¿Qué siente al saber que representará a Bolivia en estos Juegos?

– Es un gran honor. Me siento muy honrado de haber sido elegido. Muchos tuvieron que pasar por clasificatorios, a mí me invitaron porque viviendo y estudiando acá no me es posible llegar a Bolivia para estos torneos. Es un orgullo poder representar a mi país, ya que me tocó hacerlo al menos en 15 naciones. Es un sentimiento muy especial, muy grande para mí, porque jugaré en mi casa, en mi cancha.

¿Cómo se debe afrontar la disputa de los Juegos Suramericanos?

– Es una oportunidad que pocos la tienen, por ese motivo decidí participar y dejar unos cuantos compromisos de la Universidad para poder asistir a los Juegos Suramericanos. Estoy muy emocionado y feliz de poder asistir a Cochabamba, porque esta oportunidad será única para enfrentar a los mejores del continente y hacer respetar nuestra localía.

Al ser anfitriones y con el equipo que tenemos, ¿Es posible pensar en el oro?

– El oro es muy posible, debemos creer en nosotros mismos y lograrlo. Si hacemos las cosas bien, podemos lograr todo. Jugaré junto a Kevin Muriel, con quien nos conocemos, y creo que podremos llegar lejos.

¿Qué países serán los rivales a vencer?

– Creo que todos los países serán complicados, pero considero que Colombia llega con grandes golfistas. También competirá Carlos Franco, de Paraguay, ganador de un PGA Tour.

Chile y Argentina también llegan con muchos jugadores, por eso, cualquiera de estos rivales se vuelven complicados para este torneo.

¿Recibe algún tipo de apoyo de las autoridades?

– La Federación Boliviana de Golf (FBG) no tiene muchos recursos, por eso no puede brindar más ayuda. El respaldo que tengo es de mi familia, el apoyo indiscutible de mis padres. La FBG nos cubre los gastos sólo de un par de torneos, que son Copa Los Andes y los Sudamericanos. Luego, no recibo apoyo del Gobierno.

¿El golf es un deporte complicado de jugar?

– Es un deporte difícil de aprender, toma mucho más tiempo que otros, ya que requiere de tiempo y paciencia.

FICHA PERSONAL

José Luis Montaño Sánchez

Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1996 (22 años).

Lugar: Cochabamba

Padres: José Luis Montaño Rico y María Bertha Sánchez.

Hermanos : Jhonny, Laura, Estela y Alejandra.

Deporte: Golf (juega desde los 12 años).

Estudios: Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Carolina del Norte, con mención en emprendimientos.

Logros: Campeón del Circuito Universitario de Estados Unidos, subcampeón Sudamericano Juvenil de Santa Cruz 2015 y subcampeón del Sudamericano Prejuvenil 2012 Cochabamba.

Signo: Piscis, “Casi nunca me pongo a leer el horóscopo”

Pasatiempos: “Me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos, jugar al fútbol. Cuando voy a Bolivia me gusta almorzar con mi familia, ir al campo, tener conversaciones, cosas que no puedo hacer acá”

Películas: “Me gustan las de acción y comedia”

Un libro: “Me encanta leer, trato de hacerlo cada vez que puedo. Un libro que leí es ‘Lo que el dinero no puede comprar’, que desafía las normas y éticas de los mercados.

Algo que no le agrade: “No me gustan la política, mentira e hipocresía. Destaco la honestidad, respeto y lealtad”.