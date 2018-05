Justicia dispone que 6 de 11 aprehendidos de los hospitales Obrero y Clínicas sean detenidos preventivos

Seis de once aprehendidos en los hospitales Obrero y de Clínicas de La Paz fueron enviados este viernes a prisión bajo detención preventiva en el caso de cobros irregulares por servicios. El resto, recibió medidas sustitutivas como el arresto domiciliario y la obligación de presentarse a firmar un acta.

Un médico, dos radiólogos y un físico que trabajaban en la Unidad de Radioterapia y Oncología del Obrero serán trasladados al penal de San Pedro. En tanto que una secretaria y un pasante de la misma unidad fueron beneficiados con la detención domicialiaria y el arraigo.

Los seis, junto a los otros cinco funcionarios del hospital de Clínicas, fueron aprehendidos el pasado martes tras una intervención por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) a las salas de radioterapia de ambos nosocomios.

El fiscal Fernando Lea Plaza detalló que al menos cinco pacientes denunciaron que recibieron tratamientos en el Hospital Obrero pagando irregularmente montos que oscilaban entre $us 9.000, $us 12.000 y hasta $us 15.000 dólares.

“Están detenidos un médico y tres técnicos que por razones de no entorpecer la investigación no vamos a dar nombres y se ha determinado la detención domiciliaria para una persona de sexo femenino y un estudiante”, señaló.

Entre tanto, la doctora Silvia León informó que en el caso del hospital de Clínicas, dos trabajadores cumplirán la detención preventiva: uno en San Pedro y otra en el Centro de Orientación Femenina (COF). El resto obtuvo medidas sustitutivas.

“El juez no ha encontrado ningún indicio, la investigación mostrará que estos señores no tienen nada que ver; especialmente mi defendida no tiene nada que ver en este caso. Se la imputa y aquí se imputa sin tener conviccion de los hechos, es una barbaridad”, reclamó. (25/05/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz