La corrupción es el principal problema en Bolivia

Informe. El MAS y la oposición aceptan los datos. Activistas cuestionan el manejo de instituciones públicas.



El último informe de la encuestadora Ipsos muestra que en Bolivia el principal problema de la actualidad, sería la corrupción.

Según dicho informe, el 49% de los problemas recae en la corrupción, seguido de los hechos de inseguridad y narcotráfico y de la inestabilidad política que ocupan un 16 y 15% respectivamente.

Estos resultados fueron respaldados con opiniones de activistas y autoridades de oposición, mientras que desde el oficialismo, descartaron esta situación y minimizaron importancia del informe que arrojó Ipsos.

Detalles. El informe señala en su ficha técnica, que se logró entrevistar a 448 personas de 14 países de Latinoamérica.

El levantamiento de la encuesta se habría desarrollado desde el 14 de febrero hasta el 21 de marzo del presente año.

Además de Bolivia, también se mostró la situación de otros países de la región en aspectos de sus políticas económicas.

Opinión. El senador opositor Yerko Núñez, de Unidad Demócrata (UD), se pronunció sobre el tema, cuestionando al Gobierno central de ser el responsable que Bolivia esté observada de esa manera.

Señaló que en los 12 años de gestión que tiene Evo Morales como presidente, se han registrado decenas de casos de corrupción, entre ellos los más bullados el caso Fondo indígena, CAMC, barcazas chinas y otros proyectos y acciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El diputado aseguró que si bien en estos últimos años se evidenció la crecida económica por hidrocarburos, no se vio reflejado esto con proyectos, obras o acciones de impacto que haya impulsado el Gobierno central. “Pese a que había dinero, el beneficio no llegó a la población por la misma corrupción que hay dentro del Gobierno y no solo a nivel nacional, también se han conocido casos de corrupción en gobernaciones y alcaldías pero que lamentablemente no se han resuelto. Hace falta gestiones públicas”, manifestó Núñez.

Por su parte, el diputado oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, también aceptó el informe de Ipsos, pero remarcó que la corrupción no es un problema específico de la gestión de Morales, sino de males de muchos gobiernos anteriores. “La corrupción es un mal endémico en Bolivia, no es de este Gobierno nomás. Efectivamente no podemos obviar que es un problema fundamental en el país, pero se están activando acciones para evitar eso”, afirmó.

Al igual que su par de oposición, recordó algunos casos más sonados envueltos en corrupción que involucraron a altas autoridades de Gobierno y destacó que se hayan aplicado sanciones en muchos de ellos contra los responsables.

“Nosotros hemos plasmado una lucha frontal contra la corrupción, se ha actuado con acciones punitivas, se han puesto antecedentes que en Bolivia cualquier ciudadano debe ir a la cárcel, hemos metido presos a ministros y viceministros, alcaldes y otras autoridades nosotros no encubrimos”, añadió.

Democracia y lucha contra la corrupción. En el estudio de Ipsos, también se tomó el trabajo de cada país en la lucha contra la corrupción. En este aspecto Chile, Uruguay y Colombia, se acomodaron en los tres primeros países que encaran acciones contra la lucha contra la corrupción.

De 11 países de la región que se sometieron a la consulta, Bolivia se situó en el puesto 8 con una evaluación del 6% en la lucha contra la corrupción. Una segunda evaluación dentro del mismo informe está el respeto a las instituciones democráticas de cada país. En este ranking Bolivia quedó en el antepenúltimo lugar de los 11 países de la consulta, con una evaluación del 5% en su respeto por las instituciones democráticas.

Molestia. Sobre estos puntos, los activistas y líderes de las movilizaciones del 21F, Amparo Carvajal, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y Eduardo Gutiérrez, de la Plataforma SOS.Bolivia, lamentaron los resultados y cuestionaron por separado el manejo de las instituciones públicas en el país.

“Estamos en los últimos lugares en cuanto a respeto de nuestras instituciones y en primeros lugares en la corrupción, esto demuestra una correlación directa de lo que se está viviendo en el país. Mientras más sometidas estén las instancias, habrá mayor corrupción”, dijo el líder de SOS.Bolivia.

Asegura que los gobernantes que buscan eternizarse en el poder, son quienes generan la desconfianza sobre el manejo que han realizado a una gestión pública.

A su turno, Carvajal, señaló que el sentido de democracia no solo se puede enfocar en la acción del voto o elección, sino de una forma de vivir.

“La democracia es ver y analizar continuamente los hechos y buscar o mejorar situaciones para todos. Me parece que si alguien de afuera nos considera o nos ven como un país que no está cumpliendo con esos respetos es porque hay una dictadura de la democracia”, dijo.

Considera que en los últimos tiempos, en Bolivia se está viviendo una especie de amedrentamiento en la población.

“Hay mucho temor en la población para intentar decir la verdad y ser demócrata con su verdad. Muchas personas olvidan esto y se someten a presiones y controles y eso se convierte en corrupción a la larga.

La corrupción somete a muchas personas, luego la justicia reprime con una actuación dependiente a un órgano de estado, olvidándonos así de la independencia de poderes y del respeto a las mismas leyes”, reafirmó.

180 Países

fueron evaluados en febrero sobre corrupción y Bolivia se situó en el puesto 112.

2005 Año

En que fue electo Evo Morales como presidente de Bolivia

Fuente: eldia.com.bo