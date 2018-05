Landívar: “Solo un estúpido puede pensar que estoy discriminando”

Para el secretario de Comunicación del municipio cruceño, Jorge Landívar, se evidencia una diferencia en la manera de hacer política entre los concejales y los asambleístas departamentales del MAS. Los de la comuna, quieren trabajar por Santa Cruz, dice, mientras que los de la Gobernación le ‘tiran piedras’ al gobernador al mejor estilo ‘altoperuano’.

Las aseveraciones merecieron el rechazo de usuarios a través de las redes sociales; sin embargo, este martes por la tarde Landívar se ratificó en sus palabras a una periodista de la red Gigavisión, a la que antes cuestionó por desconocer a (José Joaquín Casimiro) Olañeta, y su rol en la fundación de la República.

“¿Tengo que basarme en lo que un señor en función a su criterio (dice que) es discriminación?, ¿cree que no tengo derecho de pensar y que no me encasillen mi pensamiento y mi criterio?. Hice 20 años política en el altiplano y es distinta la mentalidad de la gente allá que la de Santa Cruz. Solo un estúpido puede pensar que yo estoy discriminando”, afirmó Landívar.

Fuente: Gigavisión, El Deber