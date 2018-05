Lanzan a la venta un iPhone con “batería infinita”

Caviar IPhone X Tesla

Se trata de un modelo de lujo creado por una empresa rusa. No necesita enchufes y puede ser cargado con una lámpara de mesa.

La compañía rusa de teléfonos celulares de lujo Caviar anunció en su página web el lanzamiento de su nuevo modelo Caviar iPhone X Tesla, que está equipado con paneles solares.

Este ‘smartphone’ con “batería infinita” no necesita enchufes y puede cargarse no solamente con energía solar, sino también a través de una lámpara de luz intensa, según afirma la empresa en su video de presentación.

No obstante, los creadores no se olvidaron de equipar el iPhone con un acumulador de energía eléctrica al que poder recurrir en caso de que no haya sol.

La idea de crear un teléfono inteligente que funcionara con energía solar fue inspirada por los trabajos de Nikola Tesla, Steve Jobs y Elon Musk, resalta la compañía. Dos versiones de 64 GB y 256 GB de este “teléfono del futuro” ya han salido a la venta por precios que pueden alcanzar los 4.800 dólares.

Fuente: actualidad.rt.com