Marcelo Soza afirma que fue condenado por un delito del que ya fue absuelto

El exfiscal Marcelo Soza. Foto de archivo: El Deber.

Soza señaló que se encuentra reuniendo pruebas para demostrar que fue condenado “injustamente”.

El exfiscal Marcelo Soza, sentenciado a 12 años de cárcel por la extorsión a un implicado en el denominado caso “terrorismo”, afirmó que lo condenaron por un delito del que ya fue absuelto e indicó que dirá su verdad a través de un video que publicará en los siguientes días.

“Me absuelven en La Paz y me condenan por el mismo hecho en Santa Cruz, son cosas irregulares, todas esas cosas voy a detallar y mencionar, pero con pruebas”, manifestó Sosa, según un reporte de radio Compañera.

El exfiscal, que se encuentra refugiado en Brasil desde 2014, fue condenado por los delitos de concusión, uso indebido de influencias y concurso real.

Soza señaló que se encuentra reuniendo pruebas para demostrar que fue condenado injustamente. “Se armó un proceso penal en mi contra sin nada de pruebas, sólo con testigos que son del Gobierno”, dijo.

“Inclusive me cambiaron de delito. Me acusaban por extorsión y como han visto que no había tal situación me cambiaron de delito con la única finalidad de condenarme”, agregó.

Soza pidió a los medios de comunicación un poco de paciencia para exponer sus descargos sobre este tema porque tiene pensado presentar un video entre el miércoles y el jueves para explicar los detalles de su “injusta condena”.

Fuente: noticiasfides.com