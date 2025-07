Presidenta en ejercicio del Senado denuncia manipulación en votación de crédito del BID: “No vamos a ensuciarnos las manos”

Gladys Alarcón afirma que el sistema electrónico fue amañado y califica de ilegal la aprobación de un crédito por 30 millones de dólares.

eju.tv / Video: Erbol

La presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón, denunció la madrugada de este jueves que la supuesta aprobación en grande de un crédito por 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), fue producto de un proceso viciado e irregular, porque la votación electrónica fue manipulada; por tanto, afirmó, la aprobación de dicho proyecto de Ley no tiene validez legal.

La sesión de la ALP que concluyó en las primeras horas de este jueves no estuvo exenta de incidentes, trataba el préstamo del BID para el Programa de integración urbana: Parque lineal para La Paz y El Alto. Los problemas técnicos presentados en la votación del pleno del Legislativo provocaron la susceptibilidad de asambleístas que denunciaron una manipulación de la votación al abandonar el hemiciclo.

Al final, al no haber un secretario en sala, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, dio por aprobado el proyecto de Ley en su estación en grande, declaró un cuarto intermedio y señaló que en las próximas horas se informará sobre la convocatoria para continuar con la agenda inconclusa. La decisión ha generado controversia y este jueves las bancadas anunciaron que definirán su posición sobre la decisión de Choquehuanca.

Choquehuanca dio por aprobado el crédito del BID en la estación en grande. Foto: APG

Alarcón, perteneciente al ala evista del MAS, justificó el abandono de la sesión plenaria por parte de varios senadores afines, en protesta por lo que calificó como un ‘amaño’ del sistema de votación digital. “Tenemos como seis senadores que habían pedido licencia para retirarse por motivos de salud; sin embargo, en la votación aparece el 100% de los senadores presentes y eso nos ha causado duda”, denunció la parlamentaria afín a Evo Morales.

A ello se sumaron los incidentes técnicos durante la votación, precisamente en los equipos de ella y el secretario del Senado, Roberto Padilla, ambos de la línea radical del Movimiento al Socialismo (MAS); pero, aun cuando no votaron en la primera ronda ‘extrañamente’ sus sufragios fueron consignados; en la segunda oportunidad ocurrió lo propio, según la senadora, lo que da cuenta de la falta de credibilidad con la que se aprobó el préstamo del BID

“Yo lamento mucho el manipuleo que hacen en la ALP y nosotros no vamos a ser parte de ello, la verdad, nosotros no nos vamos a ensuciar las manos con ese manipuleo faltando cinco meses para salir; deberíamos salir dignamente de la Asamblea y no permitir que se haga este tipo de situaciones e irregularidades que son muy dañinas para la Asamblea Legislativa; no tendría que tener legaldad (la votación) porque no coincide con la votación. Ha habido un fraude descarado”, afirmó.

La senadora evista Gladys Alarcón. Foto: captura de pantalla

El proyecto en cuestión autoriza al Ejecutivo a contraer un préstamo del BID por 30 millones de dólares destinado al ‘Programa de integración urbana: Parque lineal para La Paz y El Alto’, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. El crédito fue aprobado por en la Cámara Baja hace poco más de un año el 20 de junio de 2024, cuando fue remitido a la Cámara Alta para su consideración; sin embargo, los problemas políticos paralizaron su tratamiento.

Las disputas internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) afectaron recurrentemente al funcionamiento de la ALP y estancaron el tratamiento de varias leyes, entre ellas varios créditos internacionales, debido a la susceptibilidad de los legisladores sobre el destino real del dinero y la imposibilidad de fiscalizar a los ministerios encargados de la ejecución de los proyectos.

El Ministerio de Economía estima urgente la aprobación de dicho crédito, porque ese contrato de préstamo con el BID permitirá al gobierno reponer los recursos que ya fueron invertidos previamente en dicho proyecto con fondos propios del Tesoro General de la Nación (TGN). Los $us 30 millones no son de libre disponibilidad, empero servirán para restituir el dinero que el país ya gastó en aspectos relacionados con ese proyecto.