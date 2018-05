Mariano de la Canal aparece en la TV y arremete contra Andrea Villarroel

Un inesperado video se mostró en el programa Yingo, teniendo como protagonista al controversial Mariano de la Canal, quién lanzó unas advertencias a la jurado Andrea Villarroel.

De la Canal, le dijo a la jurado que deje de copiar su personaje de villano, aclarando que “Mariano hay uno solo”. “Sos una Keni, que ni canta, que ni baila, que ni actúa… no trates mal a los chicos y ubícate porque de pronto vuelvo, te dejo sin trabajo y sin novio”, advirtió.

Mira el video que le envió Mariano a Andrea:

Lo del trabajo está ‘chévere’, respondió Andrea, pero de ahí a quitarme el novio “tendría que volver a nacer y con otro sexo”, sentenció la jurado en tono irónico. A pesar de todas las palabras que le dedicó el exjurado, ella le respondió que no tiene nada contra él, es más lo desafió, cuando quiera ella puede bailar, cantar o actuar. “No es mi fuerte porque yo soy presentadora. Pero si servirá para callarle un poco la boca” dijo Andrea.

Pero los mensajes no se quedaron en pantalla sino que saltaron a las redes sociales, fue así que Mariano uso su cuenta de Facebook para contestarle a Andrea sobre su supuesta envidia por no haberlo llamado para que participe en Yingo.