Mecánico estacionó un vehículo patrullero afuera de un bar karaoke

Un aficionado grabó por la zona del 3er anillo y avenida Centenario a unvehículo policial que se encontraba estacionado en las afueras de un bar rockola este fin de semana, por lo que luego de la denuncia la Policía arrestó a un sujeto que conducía el vehículo.

En un principio se pensó que eran policías que consumían bebidas alcohólicas, sin embargo luego se conoció que era un mecánico que trasladaba el mencionado vehículo a su taller, “para su reparación” , quien alega que se estacionó en el lugar para pedir agua para el motor de la patrulla.

Alex Muñoz, mecánico de profesión se defendió y explicó que no había consumido bebidas alcohólicas y que estacionó el carro frente a ese negocio por error. “Me hicieron el prueba de alcohotest y no me encontraron nada”. Luego de que se sometiera a la prueba de alcoholemia lo dejaron en libertad.