Médicos ratifican intención de un paro a partir del jueves

Reclaman pago de deudas y presupuesto

El presidente del Colegio Médico de La Paz Luis Larrea ratificó la intención de ir a un paro de labores a nivel nacional el próximo jueves, si en los próximos días no se desembolsan los recursos necesarios para cubrir gastos operacionales e insumos en todos los hospitales del país.

“Estamos preocupados por los desembolsos porque no solamente se tiene el caso del Hospital de Clínicas sino en todos los hospitales. Hay una deuda que se tiene con los hospitales de tercer, segundo y primer nivel son por las atenciones a los adultos mayores, madres embarazadas y niños menores de cinco años” declaró a Erbol.

Dijo que la deuda ha llegado a tal punto que los hospitales no tienen para comprar insumos básicos como algodón, gazas, hilos de sutura. La contratación del mismo personal porque muchos hospitales trabajan con médicos contratados con recursos propios porque las autoridades de gobierno durante los últimos tres años, no atendieron el crecimiento vegetativo que llega a las gobernaciones.

“La crisis que estamos viviendo el día de hoy es terrible, pese a los informes que se dan por la televisión por parte del gobierno”, manifestó al precisar que hay una resolución ministerial que traba los desembolsos porque dice que se pueden hacer desembolsos por una sola vez y eso hace que los hospitales deben cobrar a fin de año o mitad de año.

Observa en esta política una gran contradicción del Ministerio de Salud y aseguró que durante los últimos diez meses, los hospitales gastaron todo su presupuesto y no tienen más dinero, por tanto, los colegios médicos y sindicatos se reunieron para dar un compas de espera hasta mañana martes.

Advirtió que caso contrario los hospitales no solamente van a parar sino tendrán que cerrar sus puertas porque no hay insumos y la población necesita de atención. Larrea lamentó que las brigadas parlamentarias no reclamen por la población que los ha elegido.

Consultado sobre el desembolso de 12 millones de bolivianos anunciado por el Ministerio de Salud, dijo que se supone que ese dinero es para realizar las refacciones o un nuevo hospital de clínicas, y que no puede gastarse en insumos o ver equipamiento.

Fuente: erbol.com.bo