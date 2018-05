Ministro de Deportes sobre deportistas bolivianos: muchos de ellos no son competitivos

Coliseo José Casto Méndez de la Coronilla muestra nueva imagen en ODESUR. Foto: Cochabamba2018.bo

El ministro de Deportes, Tito Montaño expresó este domingo que de los 620 atletas registrados, para los Juegos Suramericanos 2018 (ODESUR), “muchos de ellos no son competitivos” para este evento.

Sin embargo dijo que el Gobierno destinó 214 millones de bolivianos para garantizar la presencia de los deportistas nacionales en este compromiso.

“Si hacemos un detalle de estos 620 deportistas muchos de ellos no son competitivos como para poder ofrecer una posibilidad de competencia en este evento” aseveró la autoridad en el canal gubernamental. También apuntó que desde el Ministerio se apoyó a aquellas federaciones que consideraban importantes y no a aquellas “federaciones deportivas y deportistas que no les ha interesado poder prepararse”.

Estas declaraciones surgen luego de que en los últimos días, algunos atletas bolivianos mostraran su desaliento por no haber recibido apoyo del gobierno nacional. Varios de ellos han declarado haberse entrenado por su cuenta, sobre todo, con los inscritos en disciplinas menos practicadas.

Fuente: noticiasfides.com