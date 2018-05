Moria Casán, enojadísima con Marcelo Tinelli y El Chato Prada

Moria se tomó unos minutos de su programa “Incorrectas” para hablar sobre los rumores según los cuales ella no formaría parte del “Bailando 2018”. ¡Mirá el video!

Imagen de archivo. Moria Casán, en “ShowMatch”. (Foto: Luengo).

Moria Casán está en el ojo de la tormenta mediática a causa de los rumores según los cuales este año no formaría parte del jurado del “Bailando”, de “ShowMatch” (El Trece). Fiel a su estilo de salir a decir públicamente todo lo que piensa, después de haber discutido con Yanina Latorre, la panelista de “Los Ángeles de la mañana” (El Trece) que se hizo eco al aire de esos rumores, Casán se tomó unos minutos al final de la emisión del lunes de su ciclo “Incorrectas” (América) para dar su versión de los hechos respecto de las idas y vueltas de su contrato para volver a trabajar en el programa de Marcelo Tinelli.

Con un videograph que rezaba “Moria les responde a todos”, la conductora de “Incorrectas” se despachó con dureza contra el ciclo donde trabajó durante once años. Sin embargo, no cerró todas las puertas: “Me siento honrada de haber pertenecido o de pertenecer (al “Bailando”), no me interesa ponerle ningún rótulo”, dijo, con un gran sentido de la negociación.

Mirá también Moria Casán y Yanina Latorre tuvieron un durísimo enfrentamiento

Imagen de archivo. Moria Casán, en "ShowMatch" (El Trece). (Foto: Luengo)

Luego, contó que el productor de “ShowMatch” Pablo “Chato” Prada le había pedido que no firmara la exclusividad con América para poder estar en la pantalla de El Trece en el “Bailando 2018”. También contó que en Semana Santa, él la convocó para que firmara el contrato, pero que ella no pudo ir porque tenía trabajo en Mar del Plata.

Después, según explicó Moria, no volvieron a hablar hasta que al día siguiente del estreno de “Incorrectas”, El Chato la llamó para felicitarla y aclararle que los rumores acerca de que no formaría parte del “Bailando” no habían salido de la producción del programa.

Mirá también Moria Casán defenestró a Yanina Latorre y ella la mandó al frente: mostró un audio privado

Moria lo contó así: “(El Chato) me dijo: ‘Te felicito y quiero que sepas que todo estos rumores no salen de acá’. Y yo le contesté: ‘Chato, me dijeron que salen de ahí’. Pero no importa, yo los quiero, los adoro, como la vaca al toro. Se ofendieron porque no fui a firmar un contrato y dicen ‘la sacan del jurado’. A mí no me saca ni me pone nadie. No me cosificaron en la vida, ¿me van a cosificar ustedes?”.

Después, Moria se refirió a Marcelo Tinelli, también en términos duros. “¡Un poco de respeto! Una señora que trabajó diez años para ustedes. ¿Sabés qué creo? Creo que Tinelli no me quiere tanto, porque el día en el que me entregó el micrófono que se quedó sin voz… Para mí el micrófono es como su órgano sexual, porque no se lo da a nadie y me lo entregó. No digo que tiene que estar agradecido y poner una alfombra roja, porque no espero nada de nadie, pero eso es como que molestó”.

Mirá también Gran susto: Marcelo Tinelli tuvo un accidente en vivo y abandonó la conducción del ciclo

Entre otras cosas, Moria manifestó: “Fui profesional, cumplí, me puse la camiseta sin tener un gran sueldo, creo que no era de las que más cobraba. Pero un llamadito… Una cosa es decir ‘Mirá Moria, vamos a prescindir de vos’, pero me dijeron ‘Vení a firmar un contrato’ y después no me dijeron más nada”. ¿Estará o no Moria este año en “ShowMatch”? Sólo el tiempo traerá la respuesta.

Mirá el video con las declaraciones de Moria:

Fuente: clarin.com