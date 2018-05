Muere Arturo Sobenes, gran voz de la música nacional

El cantante, recordado por su época junto al trío Los Cambas, falleció a los 80 años, en Cochabamba donde vivió en el último tiempo

Marcelo Suarez







El compositor y cantante cochabambino Arturo Sobenes Rico falleció a los 80 años en la capital valluna. Aquejado de diversas dolencias, residía en la casa de reposo La Colonia, junto con sus esposa Give Turcinovic.

Sobenes fue reconocido en varias partes del mundo por su labor como artista. Compuso más de 300 canciones y recibió varios premios internacionales por su aporte a la cultura boliviana. En 2017 recibió una condecoración entregada por la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, por los aportes al desarrollo y promoción del arte y la cultura en la región.

Sobenes nació el 21 de octubre de 1937 en el campamento ferroviario de Suticollo. Vivió parte de su infancia en el pueblo colonial de Sipe Sipe y luego se trasladó a la capital cochabambina. Durante un tiempo vivió en Beni, donde ocupó la jefatura en el aeropuerto de Trinidad y realizó presentaciones en fiestas y kermeses.

Sobenes junto a Los Cambas, considerados uno de los más grandes grupos de la música nacional

En 1958 se unió al trío Los Cambas, integrado por José René Moreno, Miguel Butrón y Juan Melazzini. Con este grupo grabó uno de los discos más importantes de la música boliviana, que incluye tres piezas emblemáticas de la música oriental: Pan de arroz, Te quiero, te adoro, Ecos de mi guitarra y Viva Santa Cruz.

“Yo tocaba en un programa en la radio junto a un trío, ellos me escucharon cantar y me propusieron que formará parte de Los Cambas. Yo les respondí que prefería mantener mi nombre para que ellos sigan siendo Los Cambas, porque si el grupo se disgregaba yo podía tomar mi propio rumbo y no sería un ‘camba’ más”, contó Sobenes a El DEBER en una entrevista de hace 6 años.

“Muchos nos decían que Arturo Sobenes y los Cambas era el equivalente en Bolivia a lo que en México era Jorge Negrete y el grupo Calavera”, agregó al respecto José René Moreno.

La cantante Zulma Yugar lo visitó en su casa en 2017

Sus restos son velados en el salón Augusto Céspedes ubicado en la Av. Libertador de Cochabamba, mientras que el entierro está programado para este sábado 12 de mayo a las 11:00, en el Cementerio General.

Fuente: eldeber.com.bo