No voten como yo

José Luis Bolívar

“Me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches deportivos. El resto lo desperdicié”, esa es tan solo una de las muchísimas frases que pintan de cuerpo entero al gran George Best y que fue declarando a lo largo de una vida llena de glorias y excesos, pero que como sucede muchas veces, son la esencia de las personas que han nacido para sobresalir del resto de los mortales.

“Quiero ir a alcohólicos anónimos, pero es imposible. Yo simplemente no puedo ser anónimo”, dijo alguna vez, y era verdad, ese hombre acostumbrado a los amores locos y los escándalos de bar, había perdido el derecho a la vida privada por la fama que le generaron su talento y personalidad dentro y fuera de la cancha.

Best (superlativo de mejor en inglés) era el apellido de este jugador que le hacía verdadero honor a su nombre, pues como pocos en el deporte más popular de todos, manejaba ambas piernas con la misma destreza y eso le permitía moverse en todo el frente de ataque. Su juego rápido y penetrante le daba el sello de punta efectivo, marcando goles inolvidables y haciendo las delicias del Old Trafford que lo vio lucirse desde 1963 durante once años, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos del Manchester United.

Junto a Bobby Charlton y Denis Law, forman la memorable Santísima Trinidad de los “Rojos”, que hasta el día de hoy recuerdan con enorme cariño y nostalgia rindiéndoles homenaje en cada posible oportunidad. Era tan bueno, que el mismísimo Pelé en sus mejores años se animó a decir que Best era el mejor jugador del mundo y en el ranking histórico de la IFFHS se sitúa en el puesto 11 de los 50 mejores futbolistas europeos de la historia, por encima incluso de figuras como Gianni Rivera, Ruud Gullit, Franco Baresi, Bobby Moore y hasta el gran Karl-Heinz Rummenigge.

1 Copa de Europa, 7 Ligas Inglesas, 2 veces Balón de Oro y 2 veces futbolista del año son algunos de los palmarés ganados por quien solamente se privó de jugar un mundial por Inglaterra, ya que su patriotismo irlandés no se lo permitió.

Pero como todo genio, tuvo una vena destructiva que lo llevó por malos derroteros, es ese lado oscuro que parece emerger como contrapeso en quienes han nacido con un talento capaz de llevarse al mundo por delante.

Hoy los futbolistas de élite tienen un ejército a su cuidado, ya que cada uno de ellos son una inversión corporativa, si Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar tuvieran el gusto por tomarse más de una copa de anisado después del almuerzo, una veintena de psicólogos, neurólogos, nutricionistas, terapeutas, gurús y manosantas los estarían curando de sus males y no porque los quieran mucho, sino porque son máquinas de hacer plata y como tales hay que cuidarlos.

En los 60´s, esta clase de héroes del pueblo lo que tenían era un ejército pero de “amigos” que también veían en ellos una máquina, pero de regalarles plata para pasarla bomba y entre estos fieles compañeros no faltaba quien les consiguiera no sólo alcohol y mujeres, también muchas cosas más con las que destruyeron su vida mientras distraían al cuerpo.

Garrincha, Maradona, Curcic, Odom, Tyson, Bias o Gascoine fueron seres tocados por la divinidad para brillar en el deporte, pero que no pudieron vencer sus debilidades y pasaron de los tabloides del deportivo a los de la crónica roja. Best fue uno de ellos y al final de su vida, cuando ya no pudo salvarle ni siquiera un trasplante de hígado, lanzó una más de sus memorables frases, un mensaje para toda la humanidad: “No mueran como yo”.

El arrepentimiento le había llegado, todo lo que en su momento fue gloria y desparpajo, en sus últimas horas, fue contrición y dándose cuenta que no debió dilapidar lo que ganó de la manera que él lo hizo, pidió a todos no cometer sus mismos errores.

Lastimosamente, muchas personas ni viendo esas escenas somos capaces de llevar adelante una economía austera, sobre todo cuando mejor estamos ganando. No nos damos cuenta que los momentos buenos no siempre son eternos, que los tiempos de vacas gordas son sólo eso y que luego llegarán los de las flacas y que hay que estar preparados para entonces con lo que ahorremos durante los días de bonanza.

Como diría don Evo, “no puedo entender” cómo es que el gobierno actual, no hace este tipo de reflexiones, ni piense que cuando se acabe esta farsa llamada economía plurinacional blindada y de motor interno, los afectados no van a ser ellos, sino 12 millones de corderos que estamos caminando como ganado rumbo al matadero.

Podría referirme a palacios, museos, aviones, helicópteros, aeropuertos, viajecitos de comitivas, fábricas que no fabrican nada, ingenios que no sacan un grano de azúcar, ensambladoras que no venden ni agua en el desierto o dobles aguinaldos papanuelescos, pero no, esta vez como empecé hablando de deportes, voy a continuar con ellos.

Es realmente patético, escuchar al dignatario ofrecer a los deportistas 30.000 dólares a quien gane una medalla de oro. Es hacerse la burla de quien con su propio esfuerzo, sus medios y con el sacrificio de todos los suyos, hace lo que le permite y aguanta el cuerpo, pero que no alcanza para lograr una presea dorada. Pero la parte dolorosa no es esa, sino lo frustrante que es el hecho de saber que si contara con el apoyo y los medios necesarios si lo lograría y no por los cochinos 30.000 o un millón de dólares, sino por el orgullo de colgarse una chapa de oro en el pecho y escuchar en el podio el Himno Nacional lagrimeando de orgullo y felicidad por él y por su Patria.

No es posible que el presidente y los suyos no comprendan que en vez de ofrecer un premio como si la plata saliera de su bolsillo, la hubieran invertido hace cinco años en darles a todos nuestros representantes, las condiciones de salud, equipamiento, vestimenta y alimentación necesarias para su buen desempeño, además de entrenadores capacitados para que hoy no les condicionemos un premio, sino les podamos exigir el mayor de los rendimientos.

Cómo es posible que siendo tan hermanitos como lo somos de los cubanos, no se haya hecho un acuerdo de Estado a Estado para que en vez de mandarnos gente de “inteligencia”, nos hubieran mandado a sus profesionales del deporte que son muchos y muy buenos por cierto.

Atletas de élite que nos podrían hacer quedar hoy en la cima de Sudamérica como el judoca Martín Michel, el velocista Bruno Rojas, el jinete Diego Bedoya, la raquetbolista María René Vargas o el balista Aldo Luis Gonzales, no estarán en Cochabamba pero no porque ellos no quieran, sino porque nuestras autoridades están con la cabeza más metida en los trinquetes y los negociados que en su verdadera función, que debería ser la preparación adecuada, con los fondos necesarios para todos estos hombres y mujeres que se mueren por regalarnos la gloria, pero que deben mascar bronca cuando por ejemplo les ofrecen 50 dólares para su indumentaria deportiva.

Pero claro, 11 millones de bolivianos para la inauguración y la clausura son más que necesarios y justificables, sobre todo si los va a ganar el amigo, cuñado, pariente o compañero de ideales de quien firma el cheque. Y tan sólo pensar que el gran número artístico de ambos eventos van a ser los mismos mosaicos que presentamos hace 40 años, hacen que a uno no le queden ganas ni de ir a verlos por la rabia que da, que no tengan la habilidad ni siquiera de imaginarse un acto de inauguración moderno.

Si a eso le sumamos que la prensa deportiva está empeñada en saber si Farías va a dirigir al tigre con el buzo de la selección estamos listos. A este paso, cuando todo esto ya sea historia, ocupemos el último lugar del medallero y estemos de nuevo alistándonos para una nueva elección, vamos a rememorar a Best y decirles a las nuevas generaciones. “No voten como yo”.

(*) Paceño, stronguista y liberal