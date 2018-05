Oposición espera fallo de la CIDH sobre el 21F, el MAS asegura la candidatura de Morales

La oposición presentó documentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se analice la denuncia sobre vulneración de voto del 21F. El MAS dice que pierden su tiempo y que Evo Morales será candidato sí o sí.

Opositores aguardan el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a los resultados del referéndum del 21F 2016, para evitar una nueva postulación del presidente Evo Morales en las elecciones presidenciales.

Así lo dio a conocer el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, quien informó de que se presentó documentos y actas de cómputos de los resultados oficiales del 21F y una adhesión al informe de la Comisión de Venecia a la CIDH.

“Acelerar la fase de admisión para que sea remitida a la Corte Interamericana y los jueces inicien el tratamiento de fondo y se pronuncien sobre las medidas cautelares”, dijo el opositor.

El diputado del MAS Lino Cárdenas, considera que la oposición pierde su tiempo respecto al trámite realizado ante la instancia internacional, porque sustenta que cualquier resolución, antes o después de la convocatoria a elecciones es irrelevante en el país. Manifestó que la sentencia del TCP no se toca y la CIDH no tiene facultades de revisión.

“La Corte Internacional no tiene facultades de revisión, no puede revisar una sentencia constitucional, esta sentencia es firme, no se toca ni en esta vida ni en la otra. Por lo tanto Evo Morales es candidato diga lo que diga la oposición“, aseveró.