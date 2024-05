Mujer perdió acceso a su WhatsApp por responder «no» a un mensaje de seguridad falso

La denunciante reveló que desde su cuenta de WhatsApp se están enviando mensajes a sus contactos con la intención de estafarlos. Ya hubo una víctima.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una mujer en Santa Cruz de la Sierra se convirtió en la víctima de una nueva modalidad de ciberestafa que la dejó sin acceso a su cuenta de WhatsApp.

El engaño se inició con un mensaje de texto recibido en su teléfono celular desde un número internacional. El mensaje, que simulaba ser una alerta de seguridad de WhatsApp, indicaba que alguien estaba intentando ingresar a su cuenta y le brindaba las opciones «Sí» o «No» para confirmar o negar la acción.

Confiada de que se trataba de un tema legítimo, la víctima respondió «No», sin imaginar las graves consecuencias que esto traería. Al hacerlo, los estafadores aprovecharon la oportunidad para tomar el control de su cuenta de WhatsApp.

«En ese momento yo le puse ‘no’ y posteriormente recibí una llamada de trabajo y ahí fue donde me sacaron todo», relató la víctima. «Les han escrito a muchas personas de mi número pidiendo dinero y una amiga cayó», agregó.

Al verse imposibilitada para acceder a su cuenta de WhatsApp, la mujer se envió un mensaje desde el celular de su esposo, pero estos llegaron directamente a los estafadores. «Les hablé y me pidieron dinero. Intentaron estafarme a mí misma usando mi propio número», lamentó la víctima.

La víctima finalizó diciendo que hasta el momento no ha podido acceder a WhatsApp. «la telefónica me dijo que no puede ayudarme porque WhatsApp es internacional», dijo.