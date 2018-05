Peña sobre Incahuasi: “Su partido que en un momento lo encubrió, lo respaldó hoy lo ha dejado solo a Siles”

El Bunker

18/05/2018

El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña en el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, al referirse al tema de Incahuasi dijo que hoy el exviceministro de Autonomías, Hugo Siles, se encuentra solo y abandonado por el MAS. “A estas alturas ya ni su partido, que en un momento lo encubrió, lo respaldo hoy lo han dejado solo al señor Siles”.

Según Peña el Gobierno se equivocó y utilizó como instrumento a exviceministro para hacer daño a Santa Cruz. “Después de estos cinco meses de debate intenso sobre el Incahuasi, la situación está clara, el Gobierno se equivocó y uno de los instrumentos que utilizó para hacer daño a Santa Cruz fue Siles, es muy fácil darse cuenta donde está la verdad y la mentira”.

“Yo creo que al MAS se le salió de las manos, esto estaba planificado para hacer daño a la gestión de la Gobernación, para retrasar el desarrollo de Santa Cruz y para generar una confrontación entre cruceños y chuquisaqueños”, agregó.

Asimismo, aclaró que no tiene nada personal contra la ex autoridad y que la Gobernación actuó en defensa del patrimonio de los cruceños. “Teníamos como Gobernación que encarar la defensa del patrimonio de los cruceños, no hemos ido solamente contra Hugo Siles, también contra Alfredo Rada y contra todas las personas que estuvieron involucradas, desgraciadamente para él, el que puso la firma a los documentos que sirvieron para congelar las regalías, que dan datos erróneos y falsos, fue Siles”.

Peña, dijo que Siles tuvo cuatro oportunidades para reivindicarse y no lo quiso hacer. “No explica porque un ministro de Estado desconoce dos leyes de la República y no fue por falta de conocimiento porque después tuvo tiempo para reivindicarse, cuatro oportunidades, no lo hizo en diciembre y enero de este año, le pedimos que certifique adecuadamente los límites y no lo quiso hacer”.

“No cumplió con su deber de funcionario público, omitió dar los datos precisos, falseo la verdad y al final cuando ves el recorrido de todo, está claro que el Gobierno retrocedió en el tema Incahuasi, Siles esta fuera del Gobierno, cuando ya estaba el fusible quemado lo apartaron. El Gobierno tenía que retroceder y sacrificar a alguien y ese fue Hugo Siles”, puntualizó.

Foto:El Deber