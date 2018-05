“Puedo asumir como presidente inmediatamente”

El dirigente propone al titular del club albiverde, José Ernesto Álvarez, que le dé el cargo y pagará la contratación de dos refuerzos de renombre y de un director técnico de jerarquía. No ha recibido respuesta.

El fracaso en Oriente comenzó a traer consecuencias. El directivo Carlos Pontons anunció que quiere tomar el mando del club y le hizo dos propuestas al presidente, José Ernesto Álvarez: hacerlo inmediatamente o de lo contrario al comienzo de 2019 a cambio de apoyar económicamente para traer dos refuerzos extranjeros de renombre y un director técnico de jerarquía.

“La preocupación es grande de ver al equipo en los últimos lugares y de ser eliminados vergonzosamente y humillante”, señaló Pontons, tras la eliminación del equipo en los Play Offs del torneo Apertura a manos de The Strongest, que le ganó ida y vuelta.

Pontons, que actualmente es vocal de la institución refinera, está solicitando que el titular lo nombre vicepresidente deportivo (cargo que está acéfalo tras la salida de Raúl Bocángel) para tener más participación en la toma de decisiones y tener la figura legal para poder asumir como nuevo presidente en caso de que Álvarez decida dar un paso al costado.

“Le escribí a ‘Keko’ y no me respondió, por eso me reuní con el vocero del club, Hormando Vaca Díez, para que le trasmita las propuestas que tengo para ayudar al club”, contó Pontos, que además afirmó que si llega a la vicepresidencia aportará para traer a dos refuerzos extranjeros de jerarquía para el Clausura.

“La otra propuesta es que asuma ahora, inmediatamente, para rearmar el equipo y contratar los dos refuerzos extranjeros, el técnico y hacerme cargo de los dos meses de sueldos (uno que se cumplió y otro por vencerse) al plantel. Es decir, entraría con $us 300.000, pero asumiendo como titular”, expresó Pontons

Es parte de esta gestión

Pontons reconoció que también es parte de este fracaso deportivo en Oriente, aunque reveló que no fue tomado en cuenta en las decisiones en el tema deportivo, a pesar de haber ofrecido alternativas al momento de las contrataciones para armar el equipo al comienzo de este año.

“Sugerí un arquero de primer nivel que estaba en Newell’s Old Boys y que se formó en Boca y prefirieron traer al costarricense (Alejandro Gómez). Luego quería que venga Sebastián Abreu y me dijeron que estaba loco porque es viejo; sin embargo, a pesar de sus 40 años sigue siendo un gran jugador vigente y que además podía generar un impacto con su presencia. También sugerí a Wálter Erviti, campeón con independiente, pero no se me tiró pelota. A Alejandro Quintana le di el visto bueno para que venga y me dijeron que venía otro mejor, ese era Jhony Cano” explicó.

¿’Keko’ debe dar un paso al costado? Pontons dijo que el presidente de Oriente “debe hacerse una autocrítica, tiene que pensar qué es lo mejor para él y para el club, y por último que se deje ayudar”. Pontons señaló que no quiere aprovecharse de la situación, como se está diciendo en varios grupos de orientistas, por medio de las redes.

“La gente está esperando una reacción en la dirigencia y no la hay. Podrán decir que soy desleal, pero no es así, mi preocupación es por lo que pasa en lo deportivo, ya que necesitamos ganar títulos, más allá de que el club esté bien en lo económico”, concluyó.

Referentes del plantel piden que se arme un equipo de jerarquía

Marcel Román, José Alí Meza y Maximiliano Freitas tuvieron una charla con la dirigencia en la que expresaron su desazón por haber quedado eliminados del torneo Apertura, pero también pidieron al club que haga los esfuerzos para reforzar el plantel con jerarquía, ya que de lo contrario es preferible buscar otro destino.

El fracaso caló hondo en los tres extranjeros, que hasta el año pasado fueron de los mejores, es más, el año pasado el club decidió hacer un gran esfuerzo económico para comprar sus derechos federativos, por lo que ahora son patrimonio del club: Meza firmó por tres años, Román por dos y Freitas por cuatro.

Sin embargo, en este torneo los tres bajaron de nivel, por diferentes motivos, uno de ellos fue que la dirigencia no arma un plantel a la altura de los grandes del país, por lo que antes de ser licenciados le expresaron su preocupación y pidieron un mayor esfuerzo.

Licenciados unas tres semanas

Hormando Vaca Díez, vocero del club albiverde, dijo que el plantel de futbolistas fue licenciado, luego de quedar eliminado del torneo Apertura. Después de la designación del nuevo director técnico se anunciará cuándo se vuelve a los entrenamientos, de momento serán tres semanas de descanso.

Más allá de que se informó que han recibido muchas carpetas de técnicos, se esperará el regreso del presidente del club, José Ernesto Álvarez, para tomar la decisión. Los nombres de Mauricio Soria y de Julio César Baldivieso suenan fuerte para llegar a la sede de San Antonio.

