Revilla: voto electrónico es muy vulnerable

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







El alcalde de La Paz, Luis Revilla, expresó hoy su desacuerdo con la implementación del voto electrónico en el exterior, debido a la vulnerabilidad de este sistema que se constató en otros países. Agregó que la medida le preocupa y no debe ser tomado a la ligera.

“No creemos nosotros que es un sistema que deba aplicarse en el país, porque la garantía de la votación ciudadana en democracia hoy día en nuestro país está sustentada en el control de la gente. Estos sistemas electrónicos, (según) se ha demostrado en varios países que son muy vulnerables, no son seguros”, manifestó la autoridad.

La anterior semana, la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de Ley Modificatoria de las leyes 018 de 16 de junio de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional, y 026 de 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral, que contempla el empadronamiento permanente en el exterior y el voto electrónico.

“Hay preocupación, yo estoy preocupado, no es algo que debiera tomarse a la ligera, no es una decisión que debió tomar el gobierno de manera unilateral, es un tema muy delicado que hace a la democracia, que hace a la transparencia en los procesos electorales y por eso digo, habrá que estar atentos que es lo que ocurre en el exterior, que ese no es un sistema que le conviene al país”, agregó Revilla:

En criterio de la autoridad se debe mantener el control ciudadano en los procesos eleccionarios, con la premisa de otorgar credibilidad a los sufragios.

