Rivero halla en Perú un ‘modus operandi’ similar al de Bolivia

La comisión que investiga las supuestas coimas de las empresas brasileñas se reunió con su par peruana

La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga los supuestos sobornos en Bolivia contenidos en los casos Odebrecht y Lava Jato encontró en Perú un modus operandi que se ajusta al legajo Castillo de Arena, que es la punta del ovillo de la indagación boliviana. Así lo aseguró la diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de la comisión.

Los legisladores bolivianos viajaron el miércoles a Perú, donde ese mismo día se reunieron con el presidente del Congreso y, ayer, sesionaron de forma conjunta con la comisión peruana que investigó 11 obras de empresas brasileñas en su país. Según Rivero, hay muchos indicios bolivianos en esa indagación, pero se mantendrán en reserva. También aseguró que el modus operandi hallado en Perú se ajusta al encontrado hasta el momento en Bolivia: primero se gestionaban leyes, convenios o decretos que declaraban la obra de prioridad nacional; se dictaban decretos de emergencia o urgencia para pasar por encima las leyes y reglamentos de contratación; se establecían los requisitos y modalidades de financiamiento a través de decretos; se nombraba persona ad hoc o interino en puestos clave y, en el momento de realizar las licitaciones, se pagaba los sobornos al personal interino.

Rivero negó una persecución contra Mesa y aseguró que se investigará la firma del contrato y la ejecución de la carretera Roboré-El Carmen, construida por la empresa brasileña Camargo Correa, que anotó sobornos para bolivianos, según una investigación de la justicia de su país.

“Quién sabe”

Rivero no cree que la investigación sea una ‘invitación’ a Mesa para que sea candidato en 2019. “En Perú decían lo mismo, pero cuando mostraron las pruebas, todo terminó”, dijo y añadió: “Estoy investigando sobornos, no elecciones, precandidatos ni personas per se. No puedo hacer investigaciones al gusto del cliente, empezar de atrás para adelante, tengo que empezar por el principio”. El miércoles por la noche, Mesa dejó abierta la posibilidad de ser candidato a presidente, pese a que su intención es no serlo, por la persecución política y las ‘invitaciones’ del Gobierno’. Consultado al respecto, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que no cree que Mesa haya cambiado de opinión, sino que expresó la molestia que siente “respecto a estas investigaciones que no parecen tener sustento y parecen estar mezclando fechas y datos de manera malintencionada respecto al expresidente”.

Samuel Doria Medina, jefe de UN, tampoco ve a Mesa como candidato y cree que no le hace bien mostrarse tan indeciso sobre el tema. “El Gobierno está haciendo política con eso, pero no creo que lo esté invitando a ser candidato. Necesitamos un candidato de unidad, uno que no se vaya a desanimar en ningún momento”, dijo.

Fuente: eldeber.com.bo