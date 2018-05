Ronaldinho desmiente una boda con dos mujeres: Mentira tremenda

El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho negó este viernes que se casará en agosto con dos mujeres y calificó los rumores como una “mentira tremenda”, durante una entrevista al portal deportivo GloboEsporte, reseñó EFE.

“Es una mentira tremenda, ni siquiera sé dónde ha empezado eso. Toda la gente enviándome mensajes, llamándome. Tremenda mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar”, declaró entre risas el exjugador.

De acuerdo con medios brasileños, el crack mantiene una relación sentimental con dos mujeres y, aunque nunca confirmó públicamente el noviazgo, ya fue visto acompañado por ambas en varios eventos y ha compartido fotos con las dos en sus redes sociales.

La prensa brasileña llegó a afirmar que la ceremonia se celebraría en agosto en la mansión privada que Ronaldinho posee en el acomodado barrio de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Fuente: lapatilla.com